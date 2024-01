USA porzucają Ukrainę, Rosja atakuje Polskę? Niemcy przygotowują się na czarny scenariusz

Na łamach australijskiego news.com.au po raz kolejny opisano wyciek niemieckiego raportu, zakładającego najgorszy możliwy scenariusz. Chodzi o sytuację, w której Stany Zjednoczone wycofują się z naszej części świata, porzucając Ukrainę na pastwę Moskwy. Ośmielony tym krokiem Władimir Putin miałby podjąć się ataku na Polskę.

Chodzi o kopię dokumentu nazwanego „Obrona Sojuszu 2025”, scenariusza ćwiczebnego, stworzonego w Ministerstwie Obrony Niemiec. To szczegółowa próba przewidzenia, jak potoczyłaby się masowa rosyjska inwazja na Europę. Choć urzędnicy podkreślili, że jest to scenariusz „bardzo mało prawdopodobny”, to jednak napawa on niepokojem.

Światowe agencje wywiadowcze nieustannie zmuszane są do analizy możliwości potencjalnych, nieodległych oraz dalekich w czasie zagrożeń. To konkretne oparte jest na założeniu szybkiego upadku Ukrainy przy słabnącej pomocy z Zachodu. W wyniku zwycięstwa, prezydent Rosji Władimir Putin miałby zaatakować Litwę, Łotwę, Estonię i Polskę – członków NATO.

Taki ruch poskutkowałby oczywiście reakcję całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niemcy w takim scenariuszu będą jednym z krajów, które ruszą Polsce i krajom Bałtyckim na pomoc. Premier Estonii Kaja Kallas we wtorek 16 stycznia w rozmowie z „The Times” oświadczyła, że wierzy w szykowany atak Rosji na jej kraj. Wywiad poinformował ją, że ma na przygotowania od 3 do 5 lat.

Kreml wyśmiewał jednak „tajny plan” opublikowany prze „Bild”. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa porównała go do horoskopu. Niemieckie Ministerstwo Obrony odpowiedziało, że jest to jedynie jeden z wielu tego typu rozważanych scenariuszy. Rzecznik resortu podkreślał, że zajmowanie się tego typu możliwymi sytuacjami to chleb powszedni wojskowych.

Australijski portal zwraca jednak uwagę, że obawy o zachowanie Amerykanów są zasadne. Ewentualna przegrana Joe Bidena w wyborach prezydenckich i przekazanie władzy Republikanom może poskutkować odcięciem lub ograniczeniem pomocy dla Ukrainy. Bez tego opór Kijowa miałby szybko okazać się pozbawiony szans powodzenia.

Niemiecki scenariusz przewiduje, że na rosyjską agresję zareagują natowskie siły w liczbie 300 tys. żołnierzy. Oprócz wojskowych z krajów wschodniej flanki, mają to być także żołnierze m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Włoch. Rosja miałaby być gotowa do inwazji nawet już w marcu 2025 roku.







