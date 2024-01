Nowa metoda egzekucji w USA. Sąd odrzucił wniosek obrońców skazanego

W czwartek, 15 stycznia w Alabamie ma dojść do pierwszej egzekucji z wykorzystaniem azotu. Poddany zostanie jej mężczyzna skazany na karę śmierci za popełnienie morderstwa. Dwa lata wcześniej osadzony przeżył próbę wykonania wyroku poprzez śmiertelny zastrzyk.

USA. Nowa metoda egzekucji skazanych

Biuro prokuratora generalnego stanu Alabama w rozmowie z sędziami federalnego sądu apelacyjnego stwierdziło, że uduszenie gazem to „najbardziej bezbolesna i humanitarna metoda egzekucji znana człowiekowi”. Przewiduje ona założenie maski podłączonej do pojemnika z azotem na twarz unieruchomionego więźnia i ma na celu pozbawienie go dostępu do tlenu.

Z opinią władz nie zgadzają się przeciwnicy kary śmierci, w tym eksperci ONZ ds. praw człowieka. Podkreślają, że nowa metoda ma charakter eksperymentalny i może doprowadzić do niepożądanych skutków, takich jak śmierć w torturach czy utrata zdrowia bez utraty życia. Zwracają również uwagę na to, że nie zbadano wpływu azotu na inne osoby przebywające w zamkniętym pomieszczeniu.

Uduszenie azotem budzi sprzeciw

Skuteczność nowego sposobu kwestionują także prawnicy skazanego. Wskazują, że niedopasowana maska może doprowadzić do trwałego uszkodzenia jego mózgu, nie powodując utraty świadomości. W związku z tym zwrócili się do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i sądu apelacyjnego z wnioskiem o zablokowanie kary. Po odrzuceniu ich próśb przez oba organy zaproponowali władzom alternatywne sposoby wykonania egzekucji.

Mężczyzna został skazany w 1988 roku za udział w morderstwie na zlecenie – w zamian za zabicie żony pastora miał otrzymać od jej męża 1000 dolarów. Kobieta zmarła w wyniku wykrwawienia się po tym, jak wielokrotnie została dźgnięta nożem przez skazanego i jego wspólnika, który został stracony w 2010 roku.

