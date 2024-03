Książę Harry wróci do Wielkiej Brytanii? Książę William rozwścieczony działaniami młodszego brata

Książę Harry w lutym wrócił na krótko do Londynu po tym, jak u jego ojca, króla Karola, zdiagnozowano raka – podaje Daily Mail. Następnie Książę Sussex ogłosił, że ponownie wróci do Wielkiej Brytanii, ale nie podał żadnych dokładnych dat. Zajmujący się tematyką rodziny królewskiej Tom Quinn zasugerował, że może to nastąpić „dość szybko”. Dodał, że w tej sposób książę Harry chciał pokazać światu, że „jest troskliwym członkiem rodziny królewskiej”.

Jakie są relacje księcia Harry’ego i księcia Williama?

Królewski biograf zaznaczył również, że książę William prawdopodobnie jest rozwścieczony ostatnimi działaniami swojego młodszego brata. Relacje następcy brytyjskiego tronu z księciem Sussex w ostatnich latach stawały się coraz bardziej napięte po tym, jak Harry publicznie oczerniał członków rodziny królewskiej w telewizji i książkach, po tym jak zrezygnował z królewskich obowiązków w 2020 r. i wyjechał do USA, gdzie rozpoczął nowe życie.

Ingrid Seward, ekspertka zajmująca się sprawami królewskimi uważa jednak, że to może być jedno z ostatnich działań, które zdenerwowało jego rodzeństwo i wykluczy potencjalne pojednanie. Książę Harry najwyraźniej odrzucił motto: „nigdy nie narzekaj, nigdy nie wyjaśniaj”, stosowane za życia przez jego babcię Elżbietę II, a które wyznaje książę William i jego żona Kate Middleton.

Książę Sussex zmienił się od diagnozy, którą usłyszał król Karol

Inna ekspertka Anna Tyzack oceniła z kolei, że książę Sussex powinien wrócić do pełnienia niektórych królewskich obowiązków, bo od czasu zdiagnozowania raka u króla Karola jego gniew opadł. – Książę Harry nie jest tym samym człowiekiem, który siedział na kanapie Oprah. We wrześniu skończy 40 lat i nadszedł czas, aby dorosnąć – skomentowała.

