Tę wiadomość powielają rosyjskie media. Jest reakcja na doniesienia o śmierci króla Karola

W rosyjskojęzycznych mediach pojawiła się fałszywa informacja o śmierci brytyjskiego monarchy. Z kolei na platformie X powielano nieprawdziwy komunikat rodziny królewskiej, z którego miało rzekomo wynikać, że król Karol III odszedł nagle. Pismo datowano na 18 marca 2024 roku.

„Poniższe ogłoszenie zostało przekazane za pośrednictwem zespołu prasowego rodziny królewskiej. Król zmarł niespodziewanie wczoraj po południu” – podano.

Pałac Buckingham dementuje nieprawdziwą wiadomość. Król Karol III żyje

Pałac Buckingham przekazał korespondentowi agencji TASS, że król kontynuuje swoje obowiązki. Zdementowano tym samym poranne doniesienia. Na fałszywe wieści zareagowały też brytyjskie ambasady.

„Chcielibyśmy poinformować, że wiadomość o śmierci króla Karola III jest fałszywa” – przekazano za pośrednictwem platformy X na profilu ambasady brytyjskiej w Kijowie. Podobną wiadomość przekazała w poniedziałek ambasada Wielkiej Brytanii w Azerbejdżanie. Zapewniono, że „doniesienia o śmierci króla Karola III są fałszywe”.

O tym, że u króla Karola III wykryto nowotwór, Pałac Buckingham poinformował na początku lutego w oficjalnym komunikacie. Wykonane badania pozwoliły na zdiagnozowanie u monarchy „formy raka”. Nie ujawniono, jaki rodzaj nowotworu wykryto u króla.

Od tej pory monarcha poddaje się leczeniu, a jego aktywność ograniczona została do minimum. Ostatnio w Pałacu Buckingham widziany był 13 marca, gdy spotkał się z sekretarz generalną Wspólnoty Narodów Patricią Janet Scotland, baronessą Scotland of Asthal. Kilka dni wcześniej odwiedził go premier Rishi Sunak.

Czytaj też:

Rodzina królewska opublikowała zdjęcie króla Karola III. Internauci: Co się dzieje z księżną Kate?!Czytaj też:

Pozew przeciwko Meghan Markle. Finał sprawy musiał zaboleć jej siostrę