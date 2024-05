15 najbezpieczniejszych miast na świecie. Pierwsze miejsce zaskakuje

W opublikowanym raporcie uwzględniono 15 miejscowości. Na drugim miejscu znalazł się Montreal, a na trzecim Reykjavik. Pierwsze miejsce może dziwić, bo nie jest to skandynawska miejscowość, jak w wielu innych tego typu rankingach.

Bezpieczne, czyli wolne od terroryzmu czy niebezpiecznych zjawisk pogodowych

BHTP corocznie publikuje dokument o stanie ubezpieczenia podróżujących State of Travel Insurance. Jak podaje firma, jest to „najdłużej trwający i najbardziej zaufany projekt badawczy, śledzący stosunek podróżnych do bezpieczeństwa podróży i ubezpieczenia podróżnego”. Raport opiera się na odpowiedziach zawartych w ankietach SOTI, które podróżni wypełniali od końca sierpnia do pierwsze połowy września (próbka badawcza liczyła 1702 osoby).

Firma, przygotowując raport, analizowała także inne, zewnętrzne dane. Na definicję „bezpieczeństwa” składają się elementy takie jak „terroryzm”, „zjawiska pogodowe”, środki, jakie podejmowane są, by to bezpieczeństwo zapewnić i takie, które mają na celu ochronę osób najbardziej zagrożonych przejawami agresji ze względu np. na swoją orientację seksualną.

Ranking 15 najbezpieczniejszych miast



W top 15 najbezpieczniejszych miast znalazły się:



Honolulu,

Montreal, Reykjavik,

Sydney,

Amsterdam,

Dubaj, Kopenhaga, Londyn, Seul, Wenecja, Tokio, Berlin, Paryż, Barcelona, Orlando.

Oznacza to, że żadne polskie miasto nie trafiło do rankingu.

Honolulu, Montreal i Reykjavik

Honolulu, choć jest uznawane przez większość ankietowanych jako „najbezpieczniejsze miejsce” (co ciekawe nawet najniższe oceny średnio są i tak najwyższe, w porównaniu do innych miejsc), to jednak ma swoje minusy w postaci m.in. klęsk żywiołowych – pożarów czy tajfunów.

Montreal także uznawany jest za szczególnie bezpieczny. Ankietowani docenili w tym kontekście szczególnie transport. Jednak minusem jest tutaj fakt, że niekiedy powietrze w miejscowości nad Rzeką Świętego Wawrzyńca ma stosunkowo złą jakość.

I na końcu podium Reykjavik, gdzie szczególnie dobrze mogą czuć się kobiety i osoby LGBTQ+. Jest też wolny od aktów terroryzmu.

Raport. 15 najbezpieczniejszych państw

Firma BHTP opublikowała w 2024 roku raport dot. najbezpieczniejszych państw – najlepszych dla przyjezdnych w 2024 roku. Tutaj także wzięto pod uwagę „miejsca wolne od terroryzmu”, gdzie nie ma groźnych „chorób”, a także, gdzie ludzie nie doświadczają dyskryminacji czy prześladowań. Tak wyglądało pełne zestawienie:

Kanada, Szwajcaria, Norwegia, Irlandia, Holandia, Wielka Brytania, Portugalia, Dania, Islandia, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, Francja, Hiszpania, Brazylia.

