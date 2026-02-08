Matka podejrzanego po śmierci 16-letniej Mai wciąż szokuje. Trzy tys. zł za każdy obraźliwy wpis

Pojawiają się nowe kontrowersje ws. matki podejrzanego o morderstwo Mai z Mławy Bartosza G. Autorzy Kanału Kryminalnego Extra na YouTube ujawnili, że posiadają nagranie, na którym Katarzyna G. zadeklarowała w rozmowie z ustaloną osobą, która nie została ujawniona, „po wypowiedzianych słowach, że jeżeli dojdzie do zniszczenia jej syna, sama wymierzy sprawiedliwość z pominięciem służb”.

Wymienione miały zostać „osoby z imienia i nazwiska, które mają za to zapłacić życiem”. Łukasz Tusiński podkreślił, że trwa potwierdzenie, czy nagranie jest prawdziwe i czy słowa powiedziała matka 17-latka. Twórca Kanału Kryminalnego Extra zaznaczył, że nie był pewny, czy może upublicznić nagranie. Jednocześnie dodał, że „podjęte zostały kroki w celu zminimalizowania zagrożenia”. Tuszyński zapewnił, że nie jest tak, że wcześniej nic w tej sprawie nie zostało poczynione.

Ojciec 16-latki o wyroku ws. Katarzyny G. „Absolutnie nic się nie zmieniło”

W związku z tym wątkiem połączono się z ojcem zamordowanej 16-latki. Pan Jarosław przyznał, że „czuje zagrożenie o siebie, o zdrowie i bezpieczeństwo jego rodziny”. – Od ostatniej rozprawy absolutnie nic się nie zmieniło. Ta nagonka na mnie, moją rodzinę i córkę jest nieustannie w internecie. To jest codziennie. Ten wyrok, ta kara, która została przez sąd wydana, nie ma na to żadnego wpływu – mówił mężczyzna.

Ojciec Mai z Mławy przyznał, że „dalej jest bardzo ciężko, nie jest w żaden sposób po prostu łatwiej”. – Nie ma tak naprawdę jednego dnia oddechu od tego całego hejtu – ubolewał pan Jarosław. Podsumował, że wszystko jest „bardzo niepokojące, a on chce jedynie prawdy, sprawiedliwości i nic więcej”. Ojciec zamordowanej 16-latki wyznał, że część osób próbuje go zastraszyć, aby odpuścił. Zakończył, że „granica jest cały czas przesuwana i nie wiadomo, jak daleko można ją przesunąć”.

Morderstwo Mai z Mławy. Matka podejrzanego z kontrowersyjnymi wpisami. To ją powstrzyma?

Adwokat Wojciech Marek Kasprzyk podkreślił, że złożył w imieniu rodziny Mai zażalenie do sądu w tej sprawie. Sąd apelacyjny zasądził trzy tysiące złotych za każdy wpis Katarzyny G. Wyrok jest prawomocny. Chodzi o kwotę dodatkową, oprócz tego co jest zasądzone do 150 tys. zł nieprawomocnie. Mecenas zapewnił, że kancelaria, którą reprezentuje, ma dowody na obraźliwe wpisy kobiety z ostatnich miesięcy.

