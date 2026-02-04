Kaczyński chce wydać miliard dolarów. Sikorski nie zostawił suchej nitki

Nie milkną echa pomysłu Donalda Trumpa dotyczącego powołania Rady Pokoju. Amerykański prezydent wyjaśnił, że nowy organ ma się zajmować przede wszystkim problemami Bliskiego Wschodu. Prezydent USA nie wykluczył jednak, że kompetencje rady zostaną rozszerzone także na inne kwestie.

Polska zaproszona do Rady Pokoju. Temat pojawi się podczas RBN

Polska otrzymała zaproszenie do udziału w Radzie Pokoju. Sprawa wywołała kontrowersje, ponieważ wśród członków organizacji mają się znaleźć m.in. Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenko. Dodatkowo, uczestnictwo naszego kraju w organach międzynarodowych wymaga – zgodnie z konstytucją – zgody parlamentu oraz stosownej uchwały Rady Ministrów.

Temat ten ma być poruszony podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którą Karol Nawrocki zwołał na środę 11 lutego na godzinę 14.

Jarosław Kaczyński nie ma wątpliwości, że Polska powinna przyjąć zaproszenie od Donalda Trumpa. – Musi się na to zgodzić rząd. Rząd musi też wyasygnować ten miliard dolarów. Nie ma sensu, żeby Polska tam wchodziła jako państwo biedne. Powinniśmy tutaj działać jako członek pełnoprawny – powiedział prezes PiS.

Sikorski wbił szpilę Kaczyńskiemu. Pokazał wyniki ankiety

Na słowa Jarosława Kaczyńskiego błyskawicznie zareagował Radosław Sikorski. „Odnotujmy, że prezes PiS żąda, aby Polska wydała miliard dolarów na odbudowę Strefy Gazy. Co państwo sądzicie?” – dopytywał szef MSZ.

Przy okazji pojawienia się informacji o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego szef polskiej dyplomacji przypomniał w mediach społecznościowych ankietę, którą zrobił po wypowiedzi prezesa PiS.

„W związku ze zwołaniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego m.in. w sprawie Rady Pokoju prezydenta Trumpa przypominam, że suweren internetowy, na dość dużej próbce, już się wypowiedział” – napisał Radosław Sikorski.

W wyżej wspomnianej ankiecie, polityk KO zapytał, „czy Polska powinna, jak chce Prezes Kaczyński, wpłacić miliard dolarów na odbudowę strefy Gazy za pośrednictwem Rady Pokoju”.

W głosowaniu wzięło udział ponad 21 tys. internautów. 48,2 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź „niech PiS sam płaci”. 30,5 proc. oceniło, że „nie, ponieważ mamy ważniejsze cele” a 21,3 proc. wybrało odpowiedź „tak, ponieważ mamy w tym interes”.

