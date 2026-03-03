Polacy w strefie zagrożenia. MSZ podejmuje natychmiastowe działania

Radosław Sikorski w trakcie spotkania z Onaną-Silvią Toiu, szefową rumuńskiej dyplomacji, zabrał głos w sprawie wojny na Bliskim Wschodzie. Minister przekazał, że Polska zdecydowała się wzmocnić ochronę ambasad. – Jesteśmy przygotowani do akcji ewakuacyjnej. Jeżeli chodzi o kwestie logistyczne, są przygotowywane samoloty – poinformował, komentując sytuację w Iranie.

Szef MSZ dodał, że Polska solidaryzuje się z Katarem, Kuwejtem, ZEA, Arabią Saudyjską, Omanem, które ucierpiały w wyniku eskalacji działań zbrojnych, w których pierwotnie nie brały udziału. – Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom – zapewnił.

Przy okazji Radosław Sikorski odniósł się do głosów krytyki ze strony opozycji, że rząd robi zbyt mało, aby pomóc Polakom, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. – Apeluję do polskiego rządu, żeby trochę bardziej zabrał się do pracy. Z całą pewnością nie powinniśmy zostawić Polaków samych. Podejmuję wysiłki w tym kierunku i tego żądam od rządu – stwierdził Karol Nawrocki.

W odpowiedzi szef MSZ ocenił, że jest to wyjątkowo wredne, że opozycja nie potrafi wyjąć żadnego tematu poza walkę partyjną. – Każdy kolejny rząd stara się działać w interesie Polaków. Kilkaset osób zostało przewiezionych z Izraela, Jordanii i Libanu do Egiptu. Tam lotniska są otwarte. Lotniska w rejonie uderzeń dronowych i rakietowych do dziś były zamknięte. Nie wiem, jak panowie z PiS wyobrażają sobie lądowanie na zamkniętych lotniskach. Mieliśmy taki przypadek i nie jest to tradycja, którą należy kultywować – wyjaśniał polityk KO.

