Szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer, podczas swojej podróży do Kijowa wyraził poważne obawy co do ryzyka konfliktu z Rosją i wezwał Zachód do przygotowania się na tę ewentualność. Jego ostrzeżenie, wygłoszone w kontekście trwających napięć na wschodniej flance sojuszu, podkreśla pilną potrzebę zintensyfikowania działań obronnych.

Od momentu aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku NATO zwraca szczególną uwagę na zagrożenia ze strony Moskwy. Jak stwierdził admirał Bauer, tamten incydent był punktem zwrotnym, który skłonił sojusz do powrotu do koncepcji bezpieczeństwa zbiorowego. W ostatnich latach NATO znacząco wzmocniło swoją obecność na wschodniej flance poprzez program rozszerzonej obecności wojskowej, obejmujący kraje bałtyckie i inne kraje regionu, co ma na celu zwiększenie gotowości obronnej.

„Rosnące ambicje terytorialne Kremla”

– Czy jesteśmy gotowi? Odpowiedź brzmi: tak. To jest nasz główny cel – być przygotowanym – stwierdził admirał Bauer, podkreślając, że głównym celem NATO jest przygotowanie się do ewentualnego konfliktu z Rosją. Sojusz zorganizował osiem grup bojowych wielkości batalionu, które w razie potrzeby mogą zostać połączone w brygady. Jednak, mimo skoncentrowania się na wschodniej flance, admirał Bauer zauważył, że Rosja prowadzi działania także w innych obszarach - m.in. w kosmosie i cyberprzestrzeni. W związku z tym, NATO stale monitoruje rosyjskie działania i zapowiada adekwatną odpowiedź.

Ostrzeżenia przed możliwym konfliktem z Rosją pojawiły się również ze strony amerykańskich urzędników. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin oraz prezydent Joe Biden wyrazili obawy, że porażka Ukrainy może prowadzić do wojny między NATO a Rosją, ze względu na rosnące ambicje terytorialne Kremla. Jednak Władimir Putin odrzucił te oskarżenia twierdząc, że Rosja nie ma zamiaru prowadzić wojny z NATO.

NATO podkreśla konieczność przygotowania się na wypadek wojny z Rosją

Niezależnie od różnic w ocenie sytuacji, NATO podtrzymuje swoje ostrzeżenia i podkreśla konieczność przygotowania się do możliwego konfliktu z Rosją. Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO mówił już wcześniej, bo z początkiem roku, o nieuchronności wojny z Rosją, wzywając wszystkie kraje członkowskie do podjęcia odpowiednich działań obronnych.

Ostatnie komentarze prezydenta Francji Emmanuela Macrona na temat możliwości wysłania wojsk do Ukrainy przez kraje UE wzmogły dodatkowo napięcie. Estonia, Litwa, Holandia i Wielka Brytania wyraziły zgodę na taki scenariusz, co wskazuje na rosnące obawy przed możliwym eskalowaniem konfliktu na wschodzie Europy.

