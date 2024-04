Akcja służb na terenie Niemiec. Zatrzymano rosyjskich agentów

W północnej Bawarii zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy mieli czynić przygotowania do detonacji materiałów wybuchowych. Ich celem – jak podaje cytowana przez tygodnik Der Spiegel prokuratura w Karlsruhe – były m.in. obiekty sił zbrojnych USA w Niemczech. Obywatele Niemiec pochodzenia rosyjskiego chcieli podważyć wsparcie, jakie Berlin udziela Kijowowi w związku z rosyjską inwazją.

Jeden z aresztowanych, 39-letni Dieter S., kontaktował się z osobą mającą związek z rosyjskimi służbami specjalnymi, z którą miał omawiać miejsca, gdzie przeprowadzony zostanie atak z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Mężczyzna przyznał, że zgodził się na podpalenie i detonację infrastruktury wojskowej, fabryk broni i obiektów przemysłowych.

W Niemczech zatrzymano dwóch rosyjskich agentów

To osoba znana służbom z wcześniejszych działań. W latach 2014-2016 należał on do bojowników tzw. donieckiej republiki ludowej. Ze względu na fakt, że obecnie jest ona uznawana przez niemiecki wymiar sprawiedliwości za organizację terrorystyczną, Dieter S. został także oskarżony o przynależność do organizacji terrorystycznej za granicą.

W akcji niemieckich służb zatrzymano także Alexandra J., który miał mu pomagać wykonując dokumentację fotograficzną transportów wojskowych. W publikacji wskazano, że jednym z celów rosyjskich agentów był poligon wojskowy w Grafenwehr w Bawarii. To tam armia amerykańska szkoli Ukraińców m.in. na czołgach Abrams. Podejrzani zostali w środę dowiezieni do Karlsruhe i stawili się przed sędziami Sądu Federalnego. Trafili do aresztu.

Z końcem marca polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała o akcji wymierzonej w siatkę przestępczą, której członkowie mieli prowadzić działalność szpiegowską na rzecz Rosji. Ofiarą mieli wówczas paść polscy politycy.

