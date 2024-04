Karol III choruje bardziej, niż wszyscy się spodziewają? Zmiany w „Operacji Menai Bridge”

„Jest to pytanie, nad którym zastanawiają się wszyscy w brytyjskim społeczeństwie i na korytarzach królewskich posiadłości, ale nikt publicznie go nie zada, nie mówiąc już o odpowiedzi: Jak bardzo chory jest król Karol III?” – pisze amerykański portal „The Daily Beast”.

Stan zdrowia króla Karola III. Rutynowa aktualizacja dokumentów?

Według jego doniesień najczęstszą reakcją osób z otoczenia brytyjskiego monarchy na to pytanie jest obniżenie głosu o około pół oktawy, a następnie ponura odpowiedź: „Nie jest dobrze”.

Źródła portalu informują, że królewscy urzędnicy przeglądają kopie kilkusetstronicowego dokumentu zatytułowanego „Operacja Menai Bridge” – czyli kryptonimu nadanego działaniom, które rodzina Karola III i dworzanie podejmą po jego śmierci. I choć zaznaczają, że te dokumenty są rutynowo przeglądane, to jeden z byłych pracowników powiedział, że „plany zostały odkurzone i są aktualizowane. To nic więcej niż można by się spodziewać, biorąc pod uwagę, że u króla zdiagnozowano raka, ale ich obieg budzi zwrócił uwagę”.

Portal dowiedział się, że w administracji rządowej krąży dokument zawierający przegląd tego, co poszło dobrze po pogrzebie królowej Elżbiety II, a co można poprawić po śmierci monarchy.

Królewscy urzędnicy dali jasno do zrozumienia, że nie będą dostarczać „aktualizacji” na temat stanu zdrowia Karola III po tym jak ogłosił, że choruje na nowotwór. Król nigdy nie ujawnił, jaki rodzaj nowotworu został u niego zdiagnozowany, poza stwierdzeniem, że nie jest to rak prostaty. Uważa się, że regularnie odwiedza Londyn w celu poddania się radioterapii, która może być stosowana w leczeniu wielu różnych rodzajów raka.

Rządowy departament odpowiedzialny za państwowe pogrzeby, Cabinet Office, odmówił komentarza na temat twierdzeń, że dokument Operacja Menai Bridge jest aktualizowany.

Wieloletni przyjaciel rodziny królewskiej zdradził, że stan zdrowia Karola III niepokoi bliskich.

– Oczywiście jest zdeterminowany, aby wygrać (z chorobą – red.) i robią wszystko, co w ich mocy. Wszyscy zachowują optymizm, ale on naprawdę bardzo źle się czuje. Bardziej, niż chcą to ujawnić– mówił.

