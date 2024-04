Żarty Bidena na spotkaniu z mediami. „Startuję przeciwko 6-latkowi”

Spotkanie z prezydentem, który będzie się starał o reelekcję odbyło się w sobotni wieczór. Joe Biden przemawiał przed tłumem prawie 3000 dziennikarzy i celebrytów w Washington Hilton w Waszyngtonie, podczas gdy na zewnątrz zgromadziły się setki antyizraelskich protestujących.

Biden o Trumpie: Mój wiceprezydent mnie popiera

– Oczywiście wiek ma znaczenie. Jestem dorosłym mężczyzną, a startuję przeciwko 6-latkowi – powiedział 81-letni Biden, odnosząc się do komentarzy dotyczących jego wieku i konkurenta, 77-letniego Donalda Trumpa. – Wiek to jedyna rzecz, która nas łączy; mój wiceprezydent faktycznie mnie popiera! – dodał, nawiązując do Mike’a Pence’a, który odmówił poparcia swojego byłego szefa w następstwie szturmu na Kapitol 6 stycznia 2021 r.

Biden odniósł się do trwającego procesu Trumpa w sprawie „Stormy Weather” (odniesienie do Stormy Daniels -red.).

– Donald miał ostatnio kilka trudnych dni – można to nazwać burzową pogodą – zakpił z procesu.

Zażartował także z dziwnego, zawiłego przemówienia jego kontrkandydata w Gettysburgu w Pensylwanii, w którym wspominał bitwę z czasów wojny secesyjnej.

– Przemówienie Trumpa było tak żenujące, że pomnik Roberta E. Lee ponownie się poddał – powiedział.

Biden wspomniał także o republikance Lauren Boebert, która we wrześniu została wyrzucona z musicalu „Beetlejuice” za nieobyczajne zachowanie z partnerem. – Jesteśmy tutaj, aby przypomnieć, że ludzie myślą, że to, co dzieje się w Kongresie, to teatr polityczny. To nieprawda. Gdyby Kongres był teatrem, już dawno wyrzuciliby Lauren Boebert – powiedział.

Z sondażu przeprowadzonego w marcu wynika, że w bezpośrednim pojedynku w wyborach prezydenckich 48 procent wyborców w USA chciałoby reelekcji Joe Bidena, a 45 procent oddałoby głos na byłego prezydenta Donalda Trumpa.

