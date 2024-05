Rosja naruszyła zakaz stosowania broni chemicznej? USA oficjalnie oskarżają

W marcu ukraińskie siły zbrojne stwierdziły, że odnotowały ponad tysiąc incydentów, w których Rosja użyła „amunicji z gazem łzawiącym wyposażonej w toksyczne chemikalia, które są zabronione w działaniach wojennych”. Wcześniej 250 takich przypadków odnotowano w lutym. Wnioski ukraińskich żołnierzy, którzy doświadczyli działania gazu i innych drażniących substancji na froncie potwierdzają ustalenia Stanów Zjednoczonych – relacjonuje CNN.

Departament Stanu USA w wydanym w środę 1 maja oświadczeniu stwierdził, że „Rosja użyła chloropikryny przeciwko siłom ukraińskim, co stanowi naruszenie Konwencji o zakazie broni chemicznej”. Rosja miała również używać w Ukrainie nielegalnych środków służących do tłumienia zamieszek oraz gazu łzawiącego, co również miało naruszać Konwencję o zakazie broni chemicznej.

USA oskarża Rosję o użycie broni chemicznej podczas wojny w Ukrainie

Użycie chemikaliów przez Rosjan nie było incydentalnym przypadkiem i miało na celu wyparcie ukraińskich sił z ufortyfikowanych pozycji i osiągniecie taktycznej przewagi na polu bitwy. Moskwa zaprzecza stosowaniu broni chemicznej. Stany Zjednoczone w związku z naruszeniem zakazu stosowania broni chemicznej nałożyły na Rosję sankcje, którymi zostały objęte trzy podmioty rządowe oraz cztery firmy.

Ukraińcy na linii frontu twierdzą, że coraz częściej są narażeni na ataki gazowe. W grudniu jeden z medyków stwierdził, że był świadkiem dziewięciu takich sytuacji. Dwóch żołnierzy, którzy przeżyli atak gazowy, zostało rannych. Doznali oparzeń i mają blizny na twarzy, w jamie ustnej i gardle. Według Konwencji o zakazie broni chemicznej chloropikryna podrażnia płuca, oczy i skórę oraz może powodować nudności, wymioty i biegunkę trwające tygodniami.

