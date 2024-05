Zaskakujące sceny na paradzie w Moskwie. Putin będzie wściekły?

9 maja w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa, dzień później niż w krajach zachodnich. Świętu towarzyszą defilady wojskowe, koncerty patriotyczne i marsze kolumn pojazdów. Przy okazji tegorocznych centralnych obchodów w Moskwie do zaskakującej sytuacji doszło na Placu Czerwonym. To istotny dzień dla rosyjskiej propagandy, a według komentatorów skupienie się Putina na II wojnie światowej to element jego wysiłków na rzecz ożywienia znaczenia i prestiżu ZSRR oraz kontynuacji sowieckich praktyk.

Dlatego media szybko odnotowały, że wśród wojskowych salutujących Putinowi dwóch z nich wyłamało się z tego gestu.

Nie salutowali Putinowi. Kim są?

Białoruski kanał Nexta odnotował, że to pułkownik Siergiej Mołocznikow, zastępca szefa Szkoły Wojsk Powietrznodesantowych w Riazaniu i generał porucznik Wiktor Panczenko, szef Akademii Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych.

„Jak szybko dotrzymają towarzystwa Timurowi Iwanowowi w areszcie śledczym?” – zastanawiał się autor wpisu. Iwanow został zatrzymany 23 kwietnia, pod zarzutem przyjęcia łapówki i decyzją sądu trafił do aresztu.

Mniej poważną wpadką było zgubienie buta przez jednego z maszerujących żołnierzy.

Łukaszenka na Paradzie w Moskwie z psem

Jeszcze bardziej zaskakujące w kontekście oficjalnego charakteru uroczystości może być towarzystwo Alaksandra Łukaszenki. Dyktator zabrał na paradę swojego psa. Analityczka ds. Białorusi Anna Maria Dyner odnotowała, że dyktator zabiera Umkę także na inne oficjalne spotkania. „NATO ma szpicę, Łukaszenka szpica” – zażartowała.

Umka ociepla wizerunek Łukaszenki także w propagandowych mediach, jak Russia Today. Prokremlowska telewizja relacjonowała m.in., że pies Łukaszenki „skradł show” i uważnie słuchał, jak białoruski przywódca omawia sprawy wojskowe z żołnierzami.

Podczas obchodów Władimir Putin wygłosił przemówienie. Rosyjski dyktator powtarzał kłamliwe tezy o tym, że to Zachód dąży do konfrontacji z Rosją, a Moskwie rzekomo zależy na pokojowej stabilizacji sytuacji.

