„Nastoletni Rex”. Badacze wiedzą już, jak mogły wyglądać młode dinozaury

Skamielinę nazwano „Nastoletni Rex” – w ten sposób naukowcy podkreślili wyjątkowość znaleziska, którym jest młody „Tyrannosaurus rex” (zwany w skrócie „T-Rex”). Jak podaje niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, skamielinę obecnie podziwiać można w Muzeum Przyrody i Nauki w Denver – jest częścią tamtejszej wystawy.

Fascynujące odkrycie. Kość dinozaura leżała tam przez 67 mln lat

Źródło podaje, że odkrycie doczekało się filmu dokumentalnego, który niebawem zaprezentowany zostanie szerszej publiczności w kinach – na całym świecie. Historia jest zresztą niezwykła – skamielinę, czyli kość T-Rexa, odkryły bowiem dzieci w wieku zaledwie 7-10 lat, które spacerowały z rodzicami wzdłuż szlaków Parku Narodowego Badlans (południowo-zachodnia część Dakoty Północnej). W ten sposób spędzały wakacyjny czas w 2022 roku.

Wkrótce po tym zdarzeniu kość ostrożnie wydobyto i przetransportowano w inne miejsce, co oznacza, że – jak podaje „FAZ” – pierwszy raz zmieniła ona swoje położenie od przeszło 67 milionów lat (zakładając, że cały czas znajdowała się na terenie parku narodowego). By wszystko poszło sprawnie, użyto w tym celu śmigłowca.

Odkrycie to wielka szansa dla naukowców

Warto podkreślić, że zwykle odkryte kości należą do dinozaurów o wiele starszych – w tym przypadku miał on jednak ok. 13-15 lat (T-Rexy żyły ok. 28-30 lat) – szacują eksperci. Dzięki odkryciu naukowcy mogą teraz dowiedzieć się więcej o życiu tych młodych mięsożernych drapieżników, które poruszały się na dwóch nogach. Ustalić mogą, jak szybko się rozwijały i jakie zmiany zachodziły w ich ciałach.

Tyranozaury żyły najprawdopodobniej w okresie późnej kredy – od 72,7 do 66 mln lat temu. Miały dużej wielkości czaszki i długie ogony. Charakteryzowały je duże kończyny tylne, na których chodziły i dwie małe kończyny z przodu. Osiągały długość ok. 12-13 m, a także wagę ok. 8-9 ton.

Tajemnicze skamieniałości w Zimbabwe. Okazały się należeć do nieznanego wcześniej dinozaura

Głośnym echem odbiło się w ostatnim czasie także inne przełomowe odkrycie międzynarodowego zespołu naukowców. W trakcie badań w okolicy jeziora Kariba na rzece Zambezi w Zimbabwe archeolodzy odkryli tajemnicze skamieniałości pradawnego organizmu. Okazało się, że to zupełnie nowy gatunek dinozaura – Musankwa sanyatiensis. Był to gad, który upodobał sobie życie na lądzie. Ważył natomiast w okolicach 400 kilogramów.

