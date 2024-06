Połączy dwa kraje. Powstaje najdłuższy most

Gordie Howe International Bridge, bo taką nazwę otrzyma most ma być dziesiątym co do długości mostem wantowym (czyli mostem zawieszonym na stalowych linach lub łańcuchach, przymocowanych do wysokich podpór) na świecie. Jego główne przęsło będzie miało długość aż 853 metry.

Budowa gigantycznego mostu trwała cztery lata. I jeszcze potrwa, bowiem jego budowla ma być skończona w 2025 roku.

Kim jest Gordie Howe?

Gordie Howe, którego imieniem nazwano most, był gwiazdą hokeja. Ten członek klubu Detroit Red Wings został uznany za jednego z najlepszych hokeistów wszechczasów.

Był zdobywcą czterech Pucharów Stanleya. Na emeryturze stał się właścicielem klubu Vancouver Giants (WHL). Jest wzorem dla wielu młodych hokeistów.

Architekci projektujący most, chcieli jego formą nawiąza do hokeja – wieże mają bowiem odzwierciedlać krzywiznę hokejowego kija. Mówi się, że tak, jak legendarny hokeista łączył Kanadę ze Stanami Zjednoczonymi przez swoją pracę i obywatelstwo, tak most nazwany jego imieniem ma dać mieszkańcom obydwu krajów możliwość łatwiejszego i swobodniejszego przemieszczania się między nimi.

Ostatnie elementy dobudowane w kolejnych tygodniach

27 segmentów mostu – ze średnią długością 15 metrów i szerokością 37,5 metra – wisi na wysokości 46 metrów nad rzeką Detroit. W ciągu najbliższych tygodni zostaną zamontowane ostatnie już elementy budowli.

Most będzie długi na 2,5 kilometra, szeroki na 37,5 kilometra. Zaprojektowano tutaj sześć pasów ruchu oraz taki dla pieszych i rowerów.

Koszty budowy mostu szacuje się na 5,7 miliardów dolarów kanadyjskich.

