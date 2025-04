Dzień Zwierząt Bezdomnych. Wiosną problem wraca jak bumerang

— Mówi się, że na miejsce jednego adoptowanego ze schroniska kociaka, wiosną rodzi się sześć kolejnych kociąt od niewysterylizowanej kotki – mówi Natalia Karolak, specjalistka w zakresie weterynarii i bezdomności zwierząt, koordynatorka projektu Karmimy Psiaki w Fundacji Sarigato, wspierającej bezdomniaki i schroniska w całej Polsce. – Takie kocięta często znajduje się odłączone od kociej matki czy porzucone przez opiekunów. Trafiają do schronisk, wystraszone, nieszczęśliwe, od małego pozbawione prawdziwego domu.

Porzuceń zwierząt przybywa też przed sezonem wakacyjnym. Często koty i psy, w tym szczenięta, adoptowane np. po świętach, na początku nowego roku, już po kilku tygodniach czy miesiącach wracają znów do schronisk.

Bezdomność zwierząt coraz większym problemem

Jak zauważają przedstawiciele Fundacji Sarigato, skala bezdomności nie maleje; to problem złożony, wymagający wielotorowych działań. Z obserwacji Karmimy Psiaki wynika, że rośnie świadomość społeczna na temat opieki nad zwierzętami, jednak wciąż jest wiele do zrobienia w kwestii edukacji, a za zjawiskiem bezdomności nadal często kryje się nieodpowiedzialna postawa ludzi.

Z problemem też pomaga walczyć Fundacja dla Zwierząt Koteria, która za darmo kastruje wolno żyjące koty. Ośrodek posiada zaplecze i kadrę do prowadzenia regularnych kastracji i opieki nad kotami nieoswojonymi. Przez 16 lat działalności fundacji udało się wykastrować ponad 19 tysięcy kotów.

Jak przeciwdziałać bezdomności zwierząt?

Każdy – niezależnie od tego, czy jest opiekunem psa lub kota, czy nie posiada w domu zwierząt, może włączyć się w walkę z bezdomnością i w jakimś stopniu przyczynić się do poprawy sytuacji. Oto kilka wskazówek od Karmimy Psiaki.

Adopcja zamiast zakupów

Zwierzę adoptowane często kojarzy się jako problem, a zwierzę kupione jako to, które jest „w idealnym stanie”.

— To wyobrażenia, które nie przystają do rzeczywistości. Nawet jeśli bezdomne zwierzęta w schroniskach miały w przeszłości trudne doświadczenia czy choroby, to otrzymały w placówkach pomoc, na przykład behawiorysty, czy też znalazły wsparcie w leczeniu. Nie traktujmy je jako „gorsze”. Jeśli myślimy o powiększeniu rodziny o psiego czy kociego przyjaciela, to zamiast kupować zwierzę, naprawdę warto zdecydować się na adopcję.

Powinna to być jednak świadoma, odpowiedzialna i dojrzała decyzja, niepodejmowana pod wpływem chwili, impulsu czy spontanicznego przypływu emocji – mówi Natalia Karolak, podkreślając, jak ważna na tym etapie jest wiedza, przygotowanie się do adopcji i rozmowy z pozostałymi domownikami czy członkami rodziny, do której miałoby dołączyć zwierzę.

Kastracja i sterylizacja

— Wciąż pokutuje myślenie, że suka kotka powinna mieć co najmniej raz młode, gdyż w przeciwnym razie wpłynie to na jej rozwój psychiczny i będzie się czuła niespełniona. To niestety nadal spotykany stereotyp – mówi Natalia Karolak. Można się także spotkać z opiniami, że dwadzieścia lat temu pies nie był poddawany kastracji i był w pełni zdrowia.

– Czasy się zmieniły i obecnie jest znacznie więcej chorób niż dawniej. Rośnie liczba zachorowań na nowotwory – podkreśla przedstawicielka Karmimy Psiaki. Kastracja to realny i możliwy sposób walki z bezdomnością, który dodatkowo pozwala zapobiegać nowotworom układu rozrodczego.

Czipowanie jako ochrona

Ważnym sposobem przeciwdziałania bezdomności jest znakowanie i czipowanie zwierząt towarzyszących. – Zapewnia to ochronę, bezpieczeństwo na wypadek zaginięcia psiaka czy kociaka, dlatego warto w ten sposób zadbać o swojego czworonoga – mówi Natalia Karolak. Jest to też w jakimś stopniu rozwiązanie powstrzymujące przed porzuceniem zwierzaka.

