Leszek Miller o Bardot, Fallaci i imigracji. Trafił w gust Marcina Roli

Swój noworoczny wpis Leszek Miller zaczął od zmarłej w tym roku francuskiej aktorki. „Śmierć Brigitte Bardot wywołała falę wspomnień i dyskusji. Ikona kina, symbol seksualnej rewolucji, a później zagorzała obrończyni zwierząt – ta wyjątkowa Francuzka przypomniała inną wielką postać swojej epoki: włoską dziennikarkę Orianę Fallaci” – pisał.

„Obie kobiety, pochodzące z różnych światów znalazły wspólny język: twardej obrony zachodniej cywilizacji przed tym, co postrzegały jako największe zagrożenie – masową imigrację z krajów muzułmańskich i erozję europejskiej tożsamości kulturowej” – zauważał.

„Fallaci, niegdyś lewicowa feministka i reporterka wojenna, po atakach z 11 września 2001 roku uznała radykalny islam za odmianę nowego faszyzmu, z którym walczyła w młodości i ostrzegała przed »Eurabią« – Europą stopniowo poddającą się obcym wpływom kulturowym i religijnym” – pisał dalej Miller.

„Bardot, która w 1973 roku porzuciła karierę aktorską na rzecz obrony zwierząt, głośno krytykowała »islamizację Francji«, ubój rytualny halal oraz to, co nazywała »inwazją« imigrantów. Obie używały tego samego mocnego słowa: inwazja. Obie widziały w multikulturalizmie formę kulturowego samobójstwa Zachodu” – podkreślał.

„Ich drogi ideowe zbiegły się także w konserwatyzmie obyczajowym. Fallaci, ewoluując od lewicowych korzeni, krytykowała aspekty współczesnego liberalizmu. Bardot wyrażała ostre opinie na temat LGBTQ+, widząc w tym zagrożenie dla tradycyjnych wartości. Obie były za to atakowane: Fallaci oskarżano o rasizm i islamofobię, Bardot wielokrotnie skazywano we Francji na grzywny za »podżeganie do nienawiści rasowej«” – przypominał Miller.

„Czy były rasistkami? Lewicowi krytycy tak twierdzili, wskazując na ostrość ich języka. One same przedstawiały się jako strażniczki wolności – wolności słowa, wolności kobiet, wolności od tego, co uważały za opresyjne wpływy zewnętrzne” – stwierdzał.

„Fallaci symbolicznie zrzuciła czador w twarz Chomeiniemu podczas słynnego wywiadu. Bardot porzuciła sławę, by walczyć o prawa zwierząt. Obie nie bały się kontrowersji, płacąc za nie wysoką cenę: procesami sądowymi, ostracyzmem społecznym i etykietkami »islamofobek«” – dodawał.

„Dziś, na początku 2026 roku, gdy Europa nadal zmaga się z falami migracji, debatami o integracji i tożsamości kulturowej, ich głosy brzmią proroczo dla jednych, ostrzegawczo dla innych. Były atakowane, ale i podziwiane przez tych, którzy czuli, że ktoś wreszcie mówi głośno to, co wielu myśli po cichu” – przekonywał.

„Dwie kobiety, jeden krzyk: bronić Zachodu, zanim będzie za późno. Czy miały rację? Historia wciąż pisze swój werdykt. Ale na pewno miały coś, czego dziś brakuje wielu: odwagę” – podsumował.

Kontrowersyjny prawicowy publicysta Marcin Rola skomentował wpis Leszka Millera. Zauważył, że lewicowy polityk jest tego samego zdania, co on sam. Przypomnijmy, że Rola zasłynął z ostrych opinii na temat feministek, islamu czy LGBT, a według „Gazety Wyborczej”, znalazł się też na liście osób mogących brać udział w szerzeniu rosyjskiej dezinformacji w Polsce, przekazanej ABW przez Komisję ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich w latach 2004–2024 w rządzie Donalda Tuska.

„Dokładnie Pan premier powiedział praktycznie to samo co ja wczoraj w nagraniu. Heh. Wymieniłem dwie moje ulubione słynne wielkie kobiety Brigitte Bardot i Orianę Fallaci, które przewidziały cały ten nienawistny przełom obrzydliwości i upadku Europy jako cywilizacji Łacińskiej. Niestety ale dziś kobiecości nie ma a kobiety są masowo ośmieszane przez feministki. Smutne to ale widać światło w tunelu w postaci pięknej reprezentacji Kobiet Prawicy, których jest coraz więcej, więc nie wszystko stracone” – pisał Rola na X.

