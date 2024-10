Światowy Dzień Zwierząt. Adoptuj, nie kupuj. Szybko sobie podziękujesz!

Jak wynika z przeprowadzonych na zlecenie Mars Petcare badań, prawie 950 tysięcy psów i kotów w Polsce żyje bezdomnie lub przebywa w schroniskach. Dzięki adopcji, mamy jednak możliwość stworzenia im wspaniałego domu – pod warunkiem, że zrobimy to świadomie i odpowiedzialnie.

Światowy Dzień Zwierząt. Zalety adopcji psa lub kota

Według badania „The State of Pet Homelessness Project” zainicjowanego przez Mars Petcare, we współpracy z globalną koalicją ekspertów ds. dobrostanu zwierząt, w Polsce jest ponad 167 tysięcy bezdomnych psów oraz ponad 782 tysiące kotów. Oznacza to prawie milion możliwości, by im stworzyć kochający dom pełen miłości i troski. Jeśli rozważasz przyjęcie do swojej rodziny zwierzęcia, warto wziąć pod uwagę adopcję. Jednak decyzja powinna być odpowiedzialna, czyli uwzględniać wiele czynników.

Ścieżka adopcyjna zaczyna się na długo przed wizytą w schronisku. Wszystko w trosce o dobro potencjalnego czworonożnego kompana, który zamieszka z nami i będzie towarzyszył nam w codziennym życiu. Przyszły opiekun powinien odpowiedzieć sobie na szereg pytań, które pomogą ustalić, czy będzie w stanie zapewnić odpowiednie warunki psu lub kotu i jednocześnie czerpać radość z tej relacji. Warto przemyśleć np.

czy jestem w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu, żeby zatroszczyć się o codzienne potrzeby mojego psa lub kota (np. spacerów, zabaw, pielęgnacji)?



(np. spacerów, zabaw, pielęgnacji)? czy mój domowy budżet uwzględnia stałe opłaty związane z pupilem (np. karma, akcesoria, profilaktyka), a także niezaplanowane wydatki (np. leczenie)?

czy znam kogoś, kto zaopiekuje się zwierzęciem w razie nieprzewidzianych zdarzeń?

jaki jest mój tryb życia np. czy jestem osobą aktywną czy raczej domatorem?

Zasady adopcji psa lub kota

Kiedy wszyscy domownicy są przekonani, że chcą adoptować pupila, warto udać się do pobliskiego schroniska, którego wolontariusze lub pracownicy pomogą w znalezieniu takiego czworonoga, który będzie dobrze czuł się w naszej rodzinie, a my z nim. Te osoby doskonale znają swoich podopiecznych i wiedzą, jakie są ich potrzeby. W czasie procesu adopcyjnego przyszli opiekunowie mogą zostać poproszeni o wypełnienie czasem bardzo szczegółowej ankiety. Niech Cię to nie zraża – wszystkie pytania mają na celu jak najlepsze dobranie rodziny do zwierzęcia i odwrotnie.

– Podejmując decyzję o adopcji czworonoga, warto mieć świadomość, że każde zwierzę ma wiele potrzeb, za których zaspokojenie będziemy odpowiedzialni. Poza kompletnym i zbilansowanym jedzeniem oraz dostępem do wody, psy wymagają m.in.: zabaw, spaceru, nauki, węszenia, żucia i gryzienia, miejsca do odpoczynku, kontaktu z innymi przedstawicielami swojego gatunku. Z– wyjaśnia Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii i ekspertka ds. żywienia zwierząt w Mars Polska.

– Z kolei koty potrzebują stymulującego środowiska życia, odpowiedniego drapaka, kuwety oraz zabaw zaspokajających instynkt łowiecki. Warto pamiętać, że powyższe wymagania mogę się różnić u poszczególnych ras, a nawet osobników. Dlatego przed podjęciem decyzji o adopcji, należy dowiedzieć się jak najwięcej o indywidualnych potrzebach danego zwierzęcia- dodaje.

Ostatnia prosta przed adopcją zwierzaka

Jeśli wszystkie formalności zostały dopięte i zyskaliśmy aprobatę pracowników schroniska, znajdujemy się na ostatniej prostej do rozpoczęcia nowego, pięknego życiowego rozdziału. Na tym etapie istotne jest przygotowanie domu lub mieszkania na przybycie nowego członka rodziny. W tym celu przygotujmy dla niego „wyprawkę”, która spełni jego indywidualne potrzeby – m.in. miski, karmę, transporter, posłanie, przybory pielęgnacyjne i zabawki: dla psa – gryzaki, a drapak dla kota.

Zadbajmy także o bezpieczeństwo naszego lokum np. usuńmy rośliny, które mogą być trujące dla kotów oraz schowajmy leki i produkty spożywcze toksyczne dla zwierząt takie jak np. czekolada czy rodzynki. W tym czasie można także pomyśleć o zarezerwowaniu wizyty u lekarza weterynarii lub behawiorysty, jeśli jest taka potrzeba.

Czytaj też:

Nawet 527 zł dodatku miesięcznie dla właścicieli psów. Jest kluczowy warunekCzytaj też:

Zgotował zwierzętom piekło. Dwa koty i pies w stanie agonalnym, opiekun z zarzutem