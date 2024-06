Tajemniczy grzyb przejmuje kontrolę nad owadami. Nazywają je „cykadami zombie”

Massospora cicadina przenika do organizmu cykady, a następnie pozbawia ją genitaliów, które wypełnia zarodnikami. Po zainfekowaniu zaczyna wytwarzać substancję, zwaną potocznie „speed”. Silny narkotyk ma m.in. działanie euforyzujące, a także zachęca do ryzykownych zachowań seksualnych. Podczas procesu godowego odwłok owada zostaje rozerwany, a Massospora rozprzestrzenia się na kolejne organizmy.

Profesor mykologii Matt Kasson – z Uniwersytetu Wirginii Zachodniej – postanowił przyjrzeć się bliżej grzybowi. W tym celu, jak opisują dziennikarze „The Associated Press”, pojechał do Morton Arboretum w Lisle w stanie Illinois (gdzie znajduje się publiczny ogród i zielnik, a także Centrum Nauki o Drzewie).

Przerażające działanie Massospora cicadina

Jak wyjaśnia amerykańska agencja prasowa, grzyb najpierw infekuje swoją ofiarę, a następnie zachęca ją, by realizowała jego plan, czyli rozprzestrzeniła zarodki pasożyta na kolejne owady. Jak? Wytwarzając w jej organizmie amfetaminę, nazywaną przez subkulturę narkomańską „speed”. Prof. Kasson razem ze swoim zespołem odnalazł 36 zainfekowanych cykad. Jak przyznaje, gdy ludzie dowiedzieli się o prowadzonych przez niego badaniach, przysłali mu kolejnych 200 owadów do badań.

Naukowcy chcą przeprowadzić analizę kwasu rybonukleinowego Massospory – jego sekwencji, struktury ilości i funkcji. W rozmowie z portalem AP News prof. Kasson zwrócił uwagę, że grzyb Massospora cicadina ma „największy genom”. – Produkuje dzikie związki. Utrzymuje żywiciela w aktywności – robi wszystkie te dziwactwa – powiedział. Grzyb uzależnia ludzi od życia w ciągłym amfetaminowym „haju” (czyli stanu euforii, który pojawia się po przyjęciu narkotyków), a także fiksują się na tym, by nieustannie oddawać się kopulacji i przenosić grzyba na kolejne zdrowe owady. Choć działanie grzyba brzmi tajemniczo i niebezpiecznie, to jednak ludzie nie mają powodu do obaw.

„Cykady zombie”

Na łamach magazynu „PLOS Pathogens” (recenzowane czasopismo naukowe) w 2020 roku zainfekowane owady nazwano „cykadami zombie”. Badacze ustalili wówczas, że gdy owady są zarażone grzybem, kompletnie nie zdają sobie z tego sprawy. Pasożyt w taki sposób manipuluje natomiast cykadą, by ta żyła jak najdłużej (czyli od 13 do 17 lat). W 2020 roku prof. Kasson wyjaśniał, że mimo faktu, iż po zarażeniu przez grzyba cykady tracą spory fragment swojego ciała, to jednak nie wpływa to na ich codzienność – owady te dalej latają na spore odległości i oddają się kopulacji, jak gdyby w ich organizmach nie doszło do żadnej zmiany.

Prof. Kasson podkreśla, że kopulacja to nie jedyny sposób, w jaki cykady rozprzestrzeniają zarodki grzyba. Rozsiewają je także podczas zwykłego przemieszczania się po gałęziach drzew i roślin czy podczas latania.

