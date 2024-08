Musk przyjmuje wyzwanie do walki od Maduro. Oferuje wycieczkę na Marsa

Po tym, jak po raz trzeci z rzędu wybory w Wenezueli wygrał Nicolás Maduro, w kraju wybuchły protesty, które mogą ponownie przerodzić się w szerokiej skali niepokoje społeczne. Już teraz w sieci pojawiają się nagrania, na których słychać strzały w kierunku cywili.

Opozycja głośno mówi o sfałszowanych wyborach. Do opinii tej przychylają się licznie inne kraje, m.in. Stany Zjednoczone. Zgodnie z nimi zwycięstwo odniósł Edmundo Gonzalez Urrutia. Potwierdzają to zarówno przeprowadzone przez opozycję badania, jak i exit polle i przedwyborcze sondaże.

Nicolás Maduro wyzywa Elona Muska na pojedynek

Niespodziewanie częścią kryzysu polityczno-społecznego w Wenezueli stał się Elon Musk, multimiliarder i właściciel Space X oraz X, który udostępnił nagrania z Wenezuelczykami zrywającymi plakaty Maduro i obalającymi pomniki jego poprzednika Hugo Chaveza. Maduro oskarżył go to o to, że ten chce najechać jego kraj swoimi rakietami kosmicznymi.

– Elonie Musku, jesteś zdesperowany. Zboczyłeś z torów. Opanuj się, albo poniesiesz porażkę, tak jak ci prawicowi, całkowicie amerykańscy politycy – mówi Maduro na nagraniu opublikowanym na platformie X. – Elonie Musku, ktokolwiek zadziera ze mną, wysycha. Kto zadziera z Wenezuelą, wysycha, Elonie Musku. Chcesz walczyć? Do dzieła, Elonie Musku – zagroził multimiliarderowi.

Na tym nie koniec. Prezydent Wenezueli wyzwał Muska do walki. – Jestem gotowy. Jestem synem Bolivara i Chaveza. Nie boję się ciebie, Elonie Musku. Do dzieła, gdziekolwiek chcesz, jak mówimy w Caracas na osiedlach. Jeśli chcesz, ja też chcę, Elonie Musku. Powiedz tylko gdzie – wezwał Maduro.

Elon Musk przyjmuje wyzwanie Nicolása Maduro

Na odpowiedź ze strony Muska nie trzeba było długo czekać. „Akceptuję” – odpisał na nagranie.

W sieci już rozpoczęło się obstawianie, kto wygra pojedynek. „Stawiam na Elona. Jest potężną postacią i ma umysł ratela miodożernego” – napisał jeden z internautów.

Do rozmowy włączył się nawet sam Musk, który na pytanie internauty o to, kto wygra pojedynek, odpisał: „Jeśli wygram, on zrezygnuje z funkcji dyktatora Wenezueli. Jeśli on wygra, dam mu darmową przejażdżkę na Marsa”.

