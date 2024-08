Księżna kate nie rezygnuje z obowiązków. Podjęła ważną decyzję ws. syna

Na początku tego roku dowiedzieliśmy się o tajemniczej operacji, której poddała się Kate Middleton. 22 marca księżna opublikowała nagranie, w którym przekazała opinii publicznej szczegółowe informacje na temat swojego stanu zdrowia. Wyjawiła wówczas, że po zabiegu lekarze wykryli u niej nowotwór i postanowili zastosować zapobiegawczą chemioterapię.

Choroba księżnej Kate

Kuracja Kate zmusiła ją do wycofania się z życia publicznego. W kolejnym oświadczeniu tłumaczyła, że zamierza skupić się na zdrowiu i rodzinie. Z czasem jednak poczuła się na tyle lepiej, że pojawiła się na kilku wydarzeniach, m.in. Trooping the Colour i finale Wimbledonu.

Portal express.co poinformował właśnie o jeszcze jednej ważnej inicjatywie, której poświęca się teraz Kate. Tym razem łączy ona swoje obowiązki jako księżna i jako matka. Chodzi bowiem o wychowanie jej najstarszego syna na specyficznym kierunku. Dziennikarze twierdzą, że matka podjęła decyzję o rozpoczęciu przygotowywania go do objęcia w przyszłości roli króla Wielkiej Brytanii.

Księżna Kate zadba o przyszłość George'a

11-letni George to najstarszy z trójki dzieci Kate i Karola. To właśnie on, przed 9-letnią Charlotte i 6-letnim Louisem ma pierwszeństwo do brytyjskiego tronu. Choć ich rodzice wielokrotnie zapewniali, że chcieli dla nich zwyczajnego dzieciństwa, to wiadome było, że z czasem będą musieli uświadomić dzieciom ich rolę.

Cytowana przez wspomniany portal ekspertka od rodziny królewskiej Jennie Bond skomentowała starania, podjęte przez Kate. – Myślę, że to bardzo trudne zadanie, przygotować swoje dziecko do tej roli, nieporównywalnej z żadną inną rolą w kraju, nieporównywalnej z niczym, z czym będą musieli zmierzyć się jego rówieśnicy, przyjaciele ze szkoły i spoza niej – mówiła.

– Myślę też, że tak naprawdę zależy im na opóźnieniu momentu, w którym w pełni uświadomi sobie swoje przeznaczenie – dodawała. Jak podkreślono w materiale express.com, jednym ze sposobów na wprowadzanie George'a w nowy wymiar obowiązków są jego spotkania z dziadkiem, królem Karolem. Na podobnej zasadzie książę William spędzał dawniej czas z królową Elżbietą.

