Runął most, miasto odcięte od dostawy ciepła. „Usłyszałem potężny huk”

Do katastrofy budowlanej doszło w Dreźnie. Zawalił się tam most Caroli nad rzeką Łabą, jeździły po nim tramwaje. Ostatni zdążył przejechać chwilę przed tym, jak most runął do wody.

Niemieckie media obiegła informacja o katastrofie budowlanej nad rzeką Łabą. W Dreźnie zawalił się most. Jak relacjonował w rozmowie z dziennikiem „Bild” jeden ze świadków, 42-letni Hendrik, około godziny 3 obudził go hałas. – Usłyszałem potężny huk, który mnie zbudził. W ciemności nie było nic widać. Wtedy usłyszałem syreny – mówił. Most, który runął do wody był kluczowym elementem infrastruktury łączącym historyczne Stare Miasto z Nowym Miastem. Konstrukcja zawaliła się chwilę po przejeździe tramwaju Niebywałe szczęście miał motorniczy tramwaju i jego pasażerowie. Pojazd bowiem zdążył przejechać przez most kilkanaście minut przed katastrofą. Do rzeki runęło około 100 metrów mostu. Jak podał „Deutsche Welle”, część, która wpadła do wody odpowiadała głównie za ruch tramwajowy. Zniszczony most i utrudnienia w ruchu to nie jedyny problem mieszkańców Drezna związany z nocnym incydentem. Budowla bowiem pełniła również funkcję infrastruktury ciepłowniczej. Miejscowi zmagają się teraz z przerwą w dostawach ciepła. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Czytaj też:

