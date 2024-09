Kadyrow odesłał na front „prezent od Muska”. Wcześniej narzekał, że nie działa

CC BY 4.0 / kremlin.ru

Źródło: Wikimedia Commons / CC BY 4.0 / kremlin.ru

Rządzący Czeczenią Ramzan Kadyrow dopiero co skarżył się na niedziałającą Teslę Cybertruck, by poinformować o wysłaniu pojazdu na front. Wcześniej twierdził, że był to prezent od Elona Muska.