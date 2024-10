HUR uszkodził okręt podczas przygotowań do służby bojowej. Według informacji przekazanych przez ukraiński wywiad na platformie Telegram woda przedostała się do silnika jednostki w wyniku uszkodzenia kanału gazowego, co spowodowało awarię silnika M-503. Ten rodzaj silnika jest obecnie rzadkim i trudnym do zdobycia komponentem, co znacząco komplikuje proces naprawy trałowca.

Ukraina unieruchamia trałowiec „Aleksandr Obuchow"

„W wyniku udanej operacji wywiadu obronnego Ukrainy trałowiec Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej Aleksandr Obuchow został unieruchomiony. Okręt, który stacjonował w mieście Bałtyjsk i miał rozpocząć służbę bojową, doznał poważnych uszkodzeń – woda dostała się do silnika z powodu tajemniczej dziury w kanale gazowym: Obuchow zakrztusił się" – można przeczytać w komunikacie HUR.

Po ataku trałowiec został wysłany na generalny remont do Petersburga, gdzie specjaliści podejmują próbę naprawienia uszkodzeń. Operacja naprawy jest kosztowna i czasochłonna ze względu na skomplikowaną konstrukcję jednostki. „Aleksandr Obuchow” jest jednym z nowoczesnych okrętów przeciwminowych zaprojektowanych w celu neutralizacji min morskich, co czyni go kluczowym elementem rosyjskiej obrony w regionie Morza Bałtyckiego – podaje portal „Naval News"..

„Aleksandr Obuchow". Czekał w porcie na Mierzei Wiślanej

To już drugi przypadek unieruchomienia okrętu Floty Bałtyckiej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co pokazuje skuteczność działań ukraińskiego wywiadu wojskowego w osłabianiu zdolności operacyjnych Rosji w regionie. Według ekspertów uszkodzenie „Obuchowa” może mieć długoterminowe konsekwencje, gdyż każda kolejna neutralizacja jednostki tej klasy zmniejsza zdolności rosyjskiej floty do prowadzenia operacji przeciwminowych.

Zagraniczne media, takie jak „Naval News", podkreślają, że współpraca Ukrainy z NATO, w tym udział w ćwiczeniach „Sea Breeze”, pozwala ukraińskim załogom na doskonalenie umiejętności i adaptację do standardów sojuszu.

