Wycofanie produktów to wynik problemów technicznych, do których doszło w procesie produkcji Coca-Coli, Fanty, Sprite’a i MezzoMix. Z obiegu ma być wycofanych łącznie 13 milionów litrów napojów, które potencjalnie mogą zawierać niewielkie fragmenty metalu.

Austria. Coca-Cola wycofuje miliony butelek napojów. „Nie zalecamy spożywać”

Coca-Cola w oficjalnym komunikacie wyjaśniła, że problem wynika z uszkodzenia filtra w jednej z linii produkcyjnych. Lokalne austriackie media uściślają, że zanieczyszczenie mogło być wynikiem wadliwego sita, które pozwoliło na przedostanie się kawałków metalu do butelek.

Przedstawiciele firmy poinformowali, że działania podjęto prewencyjnie, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka dla konsumentów.

„Nie zalecamy spożywać potencjalnie dotkniętych błędem produktów z powodu możliwego ryzyka dla zdrowia (...). Z tego powodu wycofujemy wyżej wymienione produkty jako środek zapobiegawczy w ścisłej współpracy z władzami austriackimi” – poinformowano w oświadczeniu.

Zakres i przebieg akcji wycofywania produktów

Proces wycofywania obejmuje wyłącznie półlitrowe butelki PET, co stanowi pewne ułatwienie logistyczne. Władze Coca-Coli zapewniły, że większe rozmiary opakowań oraz inne marki napojów tej firmy nie zostały dotknięte problemem i pozostaną w sprzedaży. Produkty oznaczone datą przydatności do spożycia między 4 lutego a 12 kwietnia 2025 roku zostały objęte kampanią zwrotów. Konsumenci mogą zwracać te butelki do sklepów bez konieczności okazania paragonu. Firma zadeklarowała pełny zwrot kosztów.

Całość akcji ma zakończyć się w ciągu kilku tygodni.

To nie pierwszy przypadek

To nie pierwszy przypadek, kiedy gigant jest zmuszony do wycofania swych produktów z rynku.

Od 2020 roku Coca-Cola kilkukrotnie przeprowadzała podobne akcje z powodu potencjalnych zagrożeń. W 2023 r. firma ogłosiła wycofanie z użytku napojów Diet Coke, Fanta i Sprite po wykryciu „obcego materiału” w puszkach na rynku amerykańskim. Wcześniej, w grudniu 2021 r., wycofano również produkty Minute Maid z amerykańskiego rynku.

W 2023 roku z chorwackiego rynku miało zniknąć 150 tys. butelek Coca-Coli. Według ostrzeżeń publikowanych wówczas przez Portal Spożywczy ich spożycie miało grozić poparzeniem przełyku.

