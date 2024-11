Harris chwyciła za telefon i wybrała numer do Trumpa. Miała go „pouczyć”

Harris, oprócz oczywistego tematu dotyczącego zwycięstwa, rozmawiała z Trumpem także o „pokojowym przekazaniu władzy i byciu prezydentem dla wszystkich Amerykanów” – mówi starszy doradca wiceprezydentki, cytowany przez NBC News. Redakcja „Daily Mail” ocenia, że słowa te zabrzmiały jak „pouczenie”, natomiast dziennikarze amerykańskiej stacji National Broadcasting Company uważają, iż po prostu „omówiła” wskazane tematy z republikaninem.

Harris uznała więc oficjalnie wygraną swojego przeciwnika w wyborach prezydenckich. Zwycięstwo Trumpa już nad ranem ogłosiły natomiast największe amerykańskie stacje telewizyjne – między innymi Fox News.

Biden również wykona telefon do Trumpa. Przypomni o pewnej niewygodnej sprawie

NBC News podaje, że Harris przygotowuje się do wygłoszenia mowy na Uniwersytecie Howarda w Waszyngtonie, na którym studiowała. Redakcja informuje także, że obecny, 46. przywódca Stanów Zjednoczonych – Joe Biden – także zamierza niebawem zadzwonić do Trumpa. Najpewniej zrobi to jeszcze dzisiaj. Następnie ma także publicznie zabrać głos w sprawie wyborów – zdradził stacji telewizyjnej jeden z urzędników z Białego Domu.

Prezydent Biden ma podczas przemówienia przypomnieć o tym, że gdy zwyciężył w 2020 roku, to Trump nie wykonał do niego telefonu z gratulacjami. Warto przypomnieć, że w tym momencie republikanin ma już 276 głosy elektorskie w porównaniu do 223, które uzyskała demokratka w wyborach, które odbyły się 5 listopada.