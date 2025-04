Kulisy kampanii w USA. „Doradca Bidena był zszokowany jego stanem”

Chris Whipple, autor bestsellerowej książki „Uncharted: How Trump Beat Biden, Harris, and the Odds in the Wildest Campaign in History” (2025), roztacza przed czytelnikiem obraz systemu bez steru, bez strategii i bez odwagi.

Biden przed debatą: zmęczenie, dezorientacja, cisza

Whipple ujawnia, że prezydent Joe Biden przed debatą z Trumpem był „zmęczony, zdezorientowany i niezaangażowany”.

Ron Klain, jego były szef sztabu, był zszokowany jego stanem – a zamiast ćwiczeń i odpraw, Biden... usiadł przy basenie. To nie była metafora. To była scena symboliczna. Szef atomowego mocarstwa zagubiony, niedołężny, wyłączony.

Według Whipple’a, Biden cierpiał na postępujące zaniki pamięci. Zdarzało się, że nie wiedział, jak wyjść z pokoju.

Premier Włoch Meloni musiała go zawracać z alejki, którą pomylił z trasą do gmachu konferencyjnego.