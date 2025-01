Meghan Markle zmienia plany. Ma niezwykle ważny powód

Netflix ogłosił, że premiera nowego programu Markle, zatytułowanego With Love, Meghan, została przełożona na 4 marca 2025 roku z powodu niszczycielskich pożarów w Los Angeles i okolicach. Program, składający się z ośmiu 30-minutowych odcinków, miał pierwotnie zadebiutować w najbliższą środę.

Pożary, które od wtorku pustoszą Kalifornię, doprowadziły do śmierci co najmniej 16 osób i zmusiły setki tysięcy mieszkańców do ewakuacji z domów. Władze alarmują, że sytuacja pozostaje krytyczna, a rozprzestrzenianie się ognia utrudniają silne wiatry i ekstremalnie suche warunki.

Wsparcie Netflixa dla księżnej Meghan

Netflix w oficjalnym oświadczeniu wyraził solidarność z mieszkańcami dotkniętymi tragedią oraz podkreślił, że decyzja o przesunięciu premiery wynika z szacunku dla obecnych wydarzeń.

„With Love, Meghan to szczery hołd dla piękna południowej Kalifornii. W związku z trwającą dewastacją zdecydowaliśmy się na opóźnienie premiery, aby oddać priorytet potrzebom lokalnej społeczności” – czytamy w komunikacie.

Księżna Meghan, która od kilku lat mieszka w Montecito wraz z księciem Harrym i dwójką dzieci, również podziękowała platformie za wsparcie.

„Jestem wdzięczna moim partnerom z Netflix za wsparcie mnie w opóźnieniu premiery, ponieważ skupiamy się na potrzebach osób dotkniętych pożarami w moim rodzinnym stanie Kalifornia” – powiedziała.

O czym będzie program?

With Love, Meghan to serial lifestylowy, który przedstawia codzienne życie księżnej Sussex i jej relację z południową Kalifornią. W produkcji pojawią się znane osobistości, takie jak Mindy Kaling oraz Abigail Spencer, które grały z Meghan w serialu Suits.

W zwiastunie opublikowanym na początku października widzimy księżną dekorującą ciasto malinami oraz zbierającą miód – sceny nakręcono w rodzinnym Montecito, jednym z miast dotkniętych żywiołem.

Meghan i Harry wspierają lokalną społeczność

W piątek książę Harry i Meghan zostali zauważeni w zdewastowanej przez ogień Pasadenie, gdzie spotkali się z mieszkańcami, aby okazać im wsparcie.

„Czułam ich ból, ale także ich niesamowitą siłę. Społeczność Pasadeny to prawdziwi bohaterowie” – powiedziała Meghan podczas krótkiego spotkania z mediami.

Skalę tragedii w Kalifornii oddają liczby

Według danych podanych przez Kalifornijski Departament Leśnictwa i Ochrony Przeciwpożarowej pożary zniszczyły już ponad 150 tys. hektarów terenów leśnych i mieszkalnych. Ponad 25 tys. strażaków walczy z ogniem, a koszty akcji ratunkowych szacuje się na 1,2 mld dolarów. Organizacje humanitarne, w tym Czerwony Krzyż, apelują o pomoc dla poszkodowanych.

