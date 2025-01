Trump zniósł prawo do obywatelstwa od urodzenia. Pozwały go 22 stany

22 stany pozywają Donalda Trumpa za naruszenie konstytucji USA. Powodem jest podpisanie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych rozporządzenia kilka godzin po zaprzysiężeniu, zgodnie z którym przyszłe dzieci nieudokumentowanych migrantów, urodzone na terenie USA, automatycznie otrzymują amerykańskie obywatelstwo. Zarządzenie mogłoby objąć również dzieci niektórych matek przebywających w Stanach legalnie, ale tymczasowo, jak zagraniczni studenci lub turyści.

Na początek prokuratorzy generalni 18 stanów, miasta San Francisco i Dystryktu Kolumbii (Waszyngton) złożyli w tej sprawie dokumenty w sądzie federalnym w Massachusetts (Boston) – podaje The New York Times. Jeszcze tego samego dnia podobny pozew złożyły kolejne cztery stany. To pierwsza salwa w prawdopodobnie długotrwałej batalii o politykę migracyjną.

Donald Trump złamał konstytucję USA pierwszego dnia? Pozew o prawo do obywatelstwa

Jak czytamy, obywatelstwo od urodzenia na mocy 14. poprawki jest „automatyczne” i prezydent, czy Kongres nie mają konstytucyjnych uprawnień do jego zmiany. Zarządzenie Trumpa stwierdza jednak, że dzieci takich osób nie są amerykańskimi obywatelami, w związku z czym nie podlegają jurysdykcji USA. Do tej pory było jedynie kilka wyjątków od tej ponad 100-letniej reguły, która obejmowała np. dzieci akredytowanych dyplomatów.

Według prokuratora Matthew J. Platkina z New Jersey podjęta przez Trumpa próba ograniczenia prawa do obywatelstwa od urodzenia była „nadzwyczajna i ekstremalna”. Prokurator Nick Brown z Waszyngtonu ocenił, że zarządzenie prezydenta USA pozbawiłoby obywatelstwa nawet 150 tys. nowo narodzonych dzieci każdego roku. Takie dzieci mogłyby być bezpaństwowcami. Prokurator Rob Bont z Kalifornii dodał, że tylko w jego stanie rozporządzenie dotyczyłoby 20 tys. osób każdego roku.

