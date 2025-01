Niemcy odpowiadają na rzymski salut Muska. Mocna odpowiedź prosto z Berlina

Niemieccy i brytyjscy aktywiści wyświetlili jego gest na ścianie fabryki Tesli w Berlinie, opatrując go napisem „Heil”, które było faszystowskim pozdrowieniem. Miejsce projekcji nie było przypadkowe. Wizerunek Muska, który pozdrawia „salutem rzymskim”, wyświetlono na ścianie jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych fabryk Tesli – Gigafactory w Berlinie, mieście, które było kolebką nazizmu.

Miliarder wykonał gest kojarzony z faszystowskim pozdrowieniem „Heil” podczas wystąpienia na wiecu zwolenników Donalda Trumpa w Capital One Arena w Waszyngtonie. Musk uderzył się w pierś, a następnie wyciągnął rękę przed siebie z otwartą dłonią skierowaną w dół, co jest charakterystyczne dla gestu, który w czasach III Rzeszy był używany jako pozdrowienie.

Reakcja mediów była natychmiastowa, a wiele osób zaczęło łączyć ten gest z jego kontrowersyjnymi postawami politycznymi, zwłaszcza w kontekście wsparcia, jakie Musk wyrażał w przeszłości wobec różnych polityków, w tym Donalda Trumpa.

Reakcja aktywistów: „Heil Tesla”

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Dwie grupy aktywistów, które wcześniej zyskały rozgłos dzięki piętnowaniu politycznej hipokryzji, zdecydowały się na wyświetlenie tej projekcji na budynku fabryki Tesli w Berlinie. Za akcją stały brytyjska Led By Donkeys oraz niemieckie Centrum Piękna Politycznego (Zentrum für Politische Schönheit).

Projekcja na ścianie fabryki Tesli nie ograniczała się jedynie do wizerunku Elona Muska wykonującego gest. Na budynku pojawił się także napis „Heil Tesla”, który w sposób jawny nawiązywał do terminologii nazistowskiej. Dodatkowo, obok Muska widniał napis „Boycott” z logo Tesli, co sugerowało krytykę wobec samego przedsiębiorcy i jego firmy.

Kim są organizatorzy protestu?

Led By Donkeys – brytyjscy aktywiści

Grupa Led By Donkeys jest brytyjską organizacją aktywistyczną, która zasłynęła z działań mających na celu ujawnianie hipokryzji polityków. Celem grupy jest promowanie sprawiedliwości społecznej oraz ujawnianie niekonsekwencji w polityce, szczególnie w Wielkiej Brytanii.

Aktywiści Led By Donkeys zyskali rozgłos dzięki wyświetlaniu kontrowersyjnych tweetów polityków na budynkach, billboardach czy ekranach.

W lutym 2024 roku organizacja zorganizowała instalację na plaży w Bournemouth, składającą się z tysięcy dziecięcych ubrań, które miały symbolizować ofiary wojny między Izraelem a Hamasem. Wydarzenie wzbudziło szeroką dyskusję o skutkach polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii i jej roli w konflikcie.

Centrum Piękna Politycznego

Centrum Piękna Politycznego (Zentrum für Politische Schönheit) działa od 2009 roku i koncentruje się na wykorzystaniu prowokacyjnych działań artystycznych w walce z polityczną apatią oraz w obronie praw człowieka. Grupa jest szczególnie zaangażowana w walkę z faszyzmem, populizmem i wzywa do odpowiedzialności za historię, szczególnie w kontekście uchodźców.

W 2015 roku organizacja ta przeprowadziła kontrowersyjną i symboliczną akcję ekshumacji ciał uchodźców, którzy zginęli na granicach Europy. Ciała te zostały następnie pochowane na berlińskim cmentarzu jako wyraz sprzeciwu wobec polityki migracyjnej Unii Europejskiej.

Elon Musk reaguje

Elon Musk, jak to ma w zwyczaju, nie pozostawił tej sytuacji bez komentarza. Na swoim koncie na platformie X (dawniej Twitter) odniósł się do całej sytuacji, komentując, że oskarżenia o nazistowski gest są „męczące” i że „atakowanie wszystkich poprzez nazywanie ich Hitlerem to coś, co staje się nudne”.

Musk dodał także, że zarzuty wobec niego są nieuzasadnione i stanowią formę „atakowania” go ze strony jego przeciwników. W ostatnim wpisie dodał też, że „Radykalni lewicowcy są naprawdę wściekli, że musieli poświęcić czas ze swojego napiętego dnia, w którym chwalili Hamas, aby nazwać mnie nazistą”.

twitter

Część obserwatorów zauważyła, że sposób, w jaki Musk komentował sytuację, wskazuje na jego specyficzny sposób radzenia sobie z krytyką. Zamiast przeprosić, przyjął postawę obronną, co może wynikać z jego osobistego przekonania o wolności wyrażania siebie i braku lęku przed negatywnymi opiniami.

Czytaj też:

Znany polityk PiS ocenił gest Elona Muska. Nawiązał do Kamali HarrisCzytaj też:

Radny zaprasza Elona Muska do Warszawy. Chce pokazać „piękno i potencjał”