Radny zaprasza Elona Muska do Warszawy. Chce pokazać „piękno i potencjał”

Według portalu Wyborcza.biz, Elon Musk miałby być zainteresowany apartamentem przy ulicy Złotej 44 w Warszawie. Dziennikarze twierdzą, że biznesmen zarezerwował 200-metrowy lokal na 52. piętrze budynku i zamierza go kupić.

Elon Musk chce kupić mieszkanie w Warszawie? Radny zaprasza

Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście Piotr Salach nie zamierzał czekać na potwierdzenie tych doniesień i od razu zaprosił miliardera do Warszawy.

„W swoim zaproszeniu zaproponowałem Elonowi Muskowi oprowadzenie po naszej dzielnicy i prezentację jej wyjątkowych walorów. Chciałbym pokazać mu nie tylko piękno Śródmieścia, ale także jego potencjał inwestycyjny oraz unikalne połączenie przeszłości z przyszłością” – napisał w oświadczeniu.

Jego zdaniem pojawienie się Muska w stolicy mogłoby zainspirować młodych ludzi, którzy pasjonują się technologią i innowacjami.

„Śródmieście, będące sercem Warszawy, jest miejscem otwartym na ludzi z całego świata i dynamicznie rozwijającą się przestrzenią. Mam nadzieję, że moja propozycja spotkania z Elonem Muskiem przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania Warszawą jako miastem przyszłości i miejscem, w którym warto inwestować” – przekonywał Salach.

Głogówek też stara się o Muska

Nie jest to pierwszy polski samorządowiec, który bezpośrednio zwrócił się do Elona Muska. Tydzień temu burmistrz Głogówka zaprosił miliardera do Polski i zaoferował mu zakup lokalnego zamku. W ten sposób reagował na deklarowany przez Muska zamiar nabycia zamku w Europie.

Stacja telewizyjna przypomina, że w 2005 roku zamek był własnością prywatnego inwestora, ale około osiem lat później znowu stał się własnością gminy. W przeszłości, w czasie drugiej wojny światowej, budowlę zamieszkiwały niemieckie rodziny.

Burmistrz Głogówka na Facebooku przyznał, że oferta jest „brawurowa”. Zdaniem polityka zamek na Górnym Śląsku to „lepsza lokalizacja” niż Włochy. „E-maile już poszły. Próbować zawsze warto” – skwitował włodarz miasta.

Czytaj też:

Wszyscy mówią tylko o jednym. Elon Musk wywołał skandalCzytaj też:

Katastrofa rakiety Elona Muska. Starship eksplodował w powietrzu