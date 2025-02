Talerz za półdarmo był wart fortunę. Niezwykłe odkrycie w sklepie z używanymi rzeczami

John Carcerano, który od ponad trzech dekad zajmuje się wyszukiwaniem wartościowych antyków, zupełnie przypadkiem odkrył porcelanowy talerz. – Talerz leżał pod nowoczesnym naczyniem, a ja razem z kilkoma innymi osobami przeszukiwałem ten sam kosz z używanymi przedmiotami – wspomina. Gdy wszyscy już odeszli, spojrzał jeszcze raz i dostrzegł, że we wspomnianym talerzu jest coś wyjątkowego. Kupił go za niecałe 5 dolarów.

Carcerano świadomie odwiedził sklep w jednej z bardziej zamożnych dzielnic w Evanston w stanie Illinois. Liczył na to, że znajdzie tam coś unikalnego. Po powrocie do domu postanowił sprawdzić, czy jego znalezisko rzeczywiście ma jakąś wartość. Wykorzystał do tego Google Lens i niemal natychmiast odkrył, że identyczny egzemplarz został wcześniej sprzedany za oszałamiającą kwotę – 4400 dolarów. – Po pięciu minutach wiedziałem, że mam w rękach prawdziwy skarb – opowiadał w rozmowie z Newsweekiem.

Eksperci potwierdzają. To autentyk

Renomowane domy aukcyjne, takie jak Sotheby’s New York, Bonhams oraz Freeman’s-Hindman, potwierdziły autentyczność przedmiotu. Okazało się, że porcelanowy talerz pochodzi z XVIII wieku, z okresu panowania cesarza Qianlonga w dynastii Qing. Jest to niezwykle rzadki egzemplarz, którego wartość może sięgać nawet 6000 dolarów.

Ekspert Sotheby’s opisał go w wiadomości e-mail jako „chińską prostokątną tacę z herbami” datowaną na około 1755 rok. To odkrycie potwierdza, że w sklepach z używanymi rzeczami wciąż można znaleźć prawdziwe skarby.

John Carcerano obecnie zastanawia się nad dalszym losem talerza. Z jednej strony jego unikalność czyni go bezcennym eksponatem. Z drugiej jednak strony, możliwość zarobienia kilku tysięcy dolarów jest niezwykle kusząca.

