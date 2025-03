Zmarł „człowiek o złotym ramieniu”. Jego krew uratowała 2,4 miliona dzieci

James Harrison, znany też jako „człowiek o złotym ramieniu” zmarł w wieku 88 lat. Mężczyzna zmarł we śnie 17 lutego, ale dopiero teraz poinformowano o jego zgonie. Australijskiego krwiodawcę kojarzył cały świat. Wszystko za sprawą jego krwi, która zawierała rzadkie przeciwciało Anty-D, wykorzystywane do produkcji leków dla ciężarnych matek, których krew mogła zaatakować ich nienarodzone dzieci. Dzięki temu Harrison uratował 2,4 miliona dzieci.

James Harrison nie żyje. Australijski krwiodawca przeszedł do historii

Australijczyk doznał operacji klatki piersiowej jako 14-latek. W trakcie zabiegu przeprowadzono m.in. resekcję płuca, podczas której podano mu 13 jednostek krwi. Harrison po transfuzji krwi obudził się na oddziale intensywnej terapii i był bardzo zdeterminowany, aby się odwdzięczyć. Australijczyk w wieku 18 lat zaczął oddawać krew, zachęcony przez swojego ojca, który również był krwiodawcą.

Przez 64 lata Harrison regularnie oddawał krew co dwa tygodnie, nie opuszczając ani jednej wizyty. Australijczyk ze względu na przepisy po raz 1 173 i ostatni oddał krew w maju 2018 r. Wszystko przez to, że krew można oddawać do ukończenia 81 lat. W maju 2003 r. Harrison trafił do Księgi rekordów Guinnessa za największą na świecie ilość krwi oddaną przez jedną osobę – 1 077 jednostek krwi podczas 808 sesji. Tytuł ten utrzymywał do 2022 r., kiedy wyprzedził go mężczyzna z USA.

Zmarł „człowiek o złotym ramieniu”. Takich jak on jest niewielu

Harrison za swoje zasługi został odznaczony Orderem Australii. Warto zauważyć, że dawcą krwi była również jego żona. W Australii jest około 200 dawców, których krew zawiera przeciwciała Anty-D. Pomagają oni ok. 45 tys. matkom i ich dzieciom rocznie.

Czytaj też:

„Złota krew” to prawdziwy fenomen. Ma ją tylko kilkadziesiąt osób na świecieCzytaj też:

Najczęstsza grupa krwi wśród Polaków? Są dane