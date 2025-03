Tragiczna śmierć młodego księcia. Zmagał się z rzadką chorobą genetyczną

Książę Frederik zmarł 1 marca 2025 roku. Przed śmiercią, pomimo ciężkiej choroby, prowadził aktywne życie, angażując się w swoje pasje i zainteresowania. Był miłośnikiem muzyki, filmu i telewizji, współpracował także z jedną z dużych firm producenckich jako recenzent scenariuszy.

Jego ulubionym serialem był „The Office”, który obejrzał w całości ponad 10 razy. Ponadto interesował się kulinariami, naturą, skamieniałościami i minerałami, a także zajmował się fotografią.

Choroba POLG. Rzadkie, nieuleczalne schorzenie

Choroba POLG, na którą cierpiał Frederik, to rzadkie zaburzenie genetyczne wynikające z mutacji w genie POLG. Mutacje te prowadzą do dysfunkcji mitochondriów, co skutkuje postępującą niewydolnością wielu narządów, takich jak mózg, nerwy, mięśnie i wątroba.

Objawy choroby mogą pojawić się na różnych etapach życia i obejmują m.in. osłabienie mięśni, problemy z koordynacją ruchową, drgawki oraz opóźnienia rozwojowe. Niestety, obecnie nie ma skutecznego lekarstwa na to schorzenie.

Pomimo trudności książę zaangażował się w działalność na rzecz innych chorych. Założył Fundację POLG, której celem jest wspieranie badań nad chorobami mitochondrialnymi oraz poszukiwanie skutecznych metod leczenia.

Jego ojciec, książę Robert, opisał misję syna jako „bitwę, którą stoczył Frederik”. „To jest ciężar, który musiał dźwigać przez całe życie. Zawsze robił to z wdziękiem i humorem” – dodał książę Robert.

Ostatnie chwile i pożegnanie z rodziną

28 lutego, w Dniu Chorób Rzadkich, książę Frederik, świadomy zbliżającego się końca, zaprosił najbliższych do swojego pokoju, aby się z nimi pożegnać. Mimo że przez kilka dni ledwo mógł mówić, znalazł siłę, by przekazać każdemu z członków rodziny swoje ostatnie słowa.

Jego ojciec wspominał: „Ostatnie pytanie Frederika do mnie, przed jego innymi uwagami, brzmiało: 'Tato, jesteś ze mnie dumny?'

Ledwo był w stanie mówić przez kilka dni, więc jasność tych słów była tak zaskakująca, jak głęboka była waga tej chwili”.

Frederik odszedł 1 marca 2025 roku w Paryżu.

