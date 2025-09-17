Polityczny wróg Kremla otruty. Żona Nawalnego o wynikach badań próbek

Julia Nawalna w specjalnym nagraniu wyjaśnia, że jej mąż został otruty. Żona zmarłego rosyjskiego przywódcy zaczyna całą opowieść od listu, który dostała od swojego męża. Podkreśla, że jest to bardziej notatka, którą podyktował swoim prawnikom. Nawalna list wraz z drobnym upominkiem, książką kucharską, otrzymała 15 lutego 2024 r., kiedy przyleciała do Monachium na Konferencję Bezpieczeństwa. Dzień później jej mąż już nie żył.

Nawalna przekonuje, że treść listu nie wskazuje, aby 47-latek był umierający. Dodaje, że jej mąż uśmiechał się i żartował poprzedniego dnia na rozprawie. Krytyk Kremla rozmawiał tuż po niej ze swoim adwokatem. Narzekał na bolącą nogę i zapowiadał, że ma do niego przyjechać neurolog, który go zbada. Żona Nawalnego przypomina, że jej mąż od pierwszego dnia pobytu w więzieniu nie otrzymał odpowiedniej pomocy medycznej. Podobnie było w kolonii karnej.

Julia Nawalna o przygotowaniach do morderstwa jej męża

Zdaniem żony politycznego wroga Putina przeniesienie do kolonii „Polarny Wilk” za kołem podbiegunowym było przygotowaniem do morderstwa Nawalnego. Szef Federalnej Służby Więziennej odwiedził to miejscu pół roku przed przybyciem tam 47-latka. Według Nawalnej przywódca Rosji „nie mógł pozwolić”, by rosyjski opozycjonista żył. Żona krytyka Kremla wskazała na upokorzenia: przeżycie otrucia Nowiczokiem i powrót do kraju.

Nawalna ujawniła szczegóły zeznań pięciu pracowników kolonii karnej. 16 lutego polityczny wróg Putina został wyprowadzony na spacer, gdzie miał się źle poczuć. Zaprowadzono go jednak do celi, gdzie położył się na podłodze, podciągnął kolana do brzucha i zaczął jęczeć z bólu. Powiedział, że pali go w klatce piersiowej i brzuchu. Miał drgawki, ciężko oddychał, kaszlał i jęczał.

Drgawki dowodem na zatrucie?

Nawalny został jednak zostawiony, a kiedy w końcu go wyciągnięto, zaczął charczeć, ale w gabinecie medycznym był już nieprzytomny. Masaż serca rozpoczęto po 40 minutach od tego, jak się źle poczuł. Kartka przyjechała po kolejnych 10 minutach. Według żony 47-latki drgawki mogą wskazywać na zatrucie. W ekspertyzie medyczno-sądowej nie było jednak o nich wzmianki, w przeciwieństwie do siniaków i łokci oraz krwotoku w okolicy czubka głowy, które powstały 30-40 minut przed śmiercią.

Nawalna zauważyła, że jej mąż był przez cały czas filmowany, ale z dnia śmierci nie ma żadnych nagrań. Jej zdaniem Kreml już dawno by je pokazał, aby odsunąć od siebie podejrzenia, że nie mają nic wspólnego ze śmiercią rosyjskiego opozycjonisty, ale najwyraźniej jest coś, co chcą ukryć. Żona politycznego wroga Putin ujawniła, że w lutym 2024 r. udało się jej przetransportować za granicę próbki materiałów biologicznych Aleksieja. Badania przeprowadziły laboratoria dwóch różnych krajów.

Żona zmarłego opozycjonisty z Rosji: Putin jest winny zabójstwa

Ich wyniki wskazują, że Nawalny został otruty. Żona 47-latka wskazała, że „Putin jest winny zabójstwa jej męża”. – Oskarżam rosyjskie służby specjalne o opracowanie zakazanej broni chemicznej i biologicznej. Żądam od laboratoriów, które przeprowadzały badania, opublikowania wyników – grzmiała Nawalna. We wtorek Rosja po raz kolejny odmówiła wszczęcia postępowania karnego w sprawie śmierci krytyka Kremla. Sąd w Salechardzie odrzucił skargę matki polityka Ludmiły Nawalnej, która domagała się wszczęcia śledztwa ws. zabójstwa jej syna.

