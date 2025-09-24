Organizacje charytatywne odcinają się od księżnej Yorku. Powód szokuje

W wiadomości e-mail z 2011 roku księżna miała przepraszać Jeffreya Epsteina – amerykańskiego finansistę skazanego za przestępstwa seksualne, który popełnił samobójstwo w więzieniu.

Pierwszą placówką, która odsunęła byłą żonę księcia Andrzeja od funkcji patronki, było dziecięce hospicjum Julia's House. Organizacja podkreśliła, że „niewłaściwe” byłoby dalsze angażowanie księżnej w działania fundacji.

Podobne decyzje ogłosiły kolejne instytucje, między innymi wspierające nastolatków z chorobami onkologicznymi, kobiety zmagające się z rakiem piersi, a także fundacje pomagające zwierzętom – psom i koniom pełniącym służbę w policji.

Mail księżnej do Epsteina

Do fali rezygnacji doszło po publikacji w dziennikach „Daily Mail” i „The Sun”. Oba tytuły zamieściły treść maila z 2011 roku, w którym Ferguson pisała do Epsteina. W liście miała go przepraszać za wcześniejsze oświadczenie o zerwaniu kontaktów i zapewniać: „zawsze byłeś dla mnie i mojej rodziny oddanym, hojnym i najlepszym przyjacielem”.

Słowa te stoją w sprzeczności z oświadczeniem wydanym zaledwie kilka tygodni wcześniej, w którym księżna twierdziła, że pożyczka od Epsteina była „gigantycznym błędem”, a jego czyny określiła jako złe i zasługujące na karę więzienia.

Rzecznik księżnej, nazywanej przez Brytyjczyków Fergie, podkreślił, że nie planuje ona komentować decyzji organizacji charytatywnych.

Książę Andrzej i cień Epsteina

Stacja BBC przypomniała, że reputacja księcia Andrzeja została niemal całkowicie zniszczona przez jego znajomość z Jeffreyem Epsteinem. W 2022 roku odebrano mu większość tytułów oraz wyłączono z pełnienia obowiązków królewskich.

Podobnie jak w przypadku Sary Ferguson, także wiele firm i organizacji charytatywnych odsunęło się od niego, chcąc uniknąć kontrowersji związanych z jego przeszłością.

