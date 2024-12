Skandal na królewskim dworze. W tle relacje księcia Andrzeja z tajemniczym H6

Mężczyzna, którego tożsamość została utajniona i określany jest jedynie jako H6, został wycofany z lotu z Pekinu do Londynu w lutym 2023 roku. Władze brytyjskie poinformowały go, że jego wjazd do kraju będzie zakazany, co oficjalnie nastąpiło w kolejnym miesiącu.

H6 zaskarżył tę decyzję do Specjalnej Komisji Odwoławczej ds. Imigracji (SIAC), która jednak odrzuciła jego apelację. Jak wynika z decyzji SIAC, powiązania biznesmena z księciem Andrzejem zostały po raz pierwszy ujawnione publicznie.

Powiązania z chińskimi strukturami władzy

Według orzeczenia, decyzja o zakazie wjazdu została oparta na dowodach uzyskanych w 2021 roku, kiedy H6 został zatrzymany na brytyjskiej granicy na podstawie przepisów antyterrorystycznych. Wtedy też zawartość jego telefonu została przeanalizowana. Ujawniono, że książę Andrzej upoważnił H6 do stworzenia międzynarodowego projektu finansowego mającego na celu budowanie relacji z chińskimi inwestorami. Cel funduszu nie został przekazany do publicznej wiadomości.

Dowody wskazywały, że H6 świadomie ukrywał swoje powiązania z Komunistyczną Partią Chin (KPCh) oraz Departamentem Pracy Zjednoczonego Frontu, organizacją znaną z dążenia do wzmacniania chińskich wpływów na arenie międzynarodowej. W orzeczeniu stwierdzono, że H6 budował relacje między brytyjskimi elitami a wysokiej rangi chińskimi urzędnikami, które mogłyby zostać wykorzystane przez władze w Pekinie.

Książę Andrzej i H6 pod lupą

W decyzji SIAC znalazł się również list z 2020 roku napisany przez starszego doradcę księcia Andrzeja, w którym H6 został zaproszony na przyjęcie urodzinowe księcia. W liście podkreślono, że H6 jest w wyjątkowej pozycji względem księcia i jego rodziny. Autor pisał: „Jesteś na szczycie hierarchii, o której wiele osób marzy, ale niewielu ma do niej dostęp”.

Dalsze fragmenty listu sugerują, że H6 odegrał kluczową rolę w usuwaniu osób, którym doradcy księcia nie ufali. W korespondencji wspomniano także o umożliwianiu dyskretnego wchodzenia i wychodzenia z posiadłości w Windsorze, choć szczegóły na temat zaangażowanych osób pozostały nieujawnione.

Książę Andrzej, który w przeszłości pełnił funkcję wędrownego ambasadora handlowego Wielkiej Brytanii, został usunięty z życia publicznego w 2019 roku po ujawnieniu jego przyjaźni z Jeffreyem Epsteinem. W 2022 roku rodzina królewska pozbawiła go wszelkich patronatów i powiązań wojskowych.

Reakcja Chin

Chińska ambasada w Londynie odrzuciła zarzuty, oskarżając Wielką Brytanię o fabrykowanie historii szpiegowskich mających na celu oczernienie Chin. W oświadczeniu stwierdzono, że Departament Pracy Zjednoczonego Frontu dąży jedynie do promowania współpracy i jedności, a brytyjskie władze wykorzystują jego działalność jako pretekst do podważania relacji dwustronnych.

Sędzia Charles Bourne podkreślił, że H6 uzyskał niezwykle wysoki poziom zaufania od księcia Andrzeja, który znajdował się pod dużą presją i mógł być podatny na wpływy. Zdaniem sądu, istniało poważne ryzyko, że H6 wykorzysta swoje powiązania z księciem do promowania interesów KPCh.

