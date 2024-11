Święta u Kate i Williama inne niż u Polaków. Odejdą od tradycji

Obecnie Kate i reszta royalsów czekają na decyzję dotyczącą tegorocznych świąt w Sandringham. Jak donoszą osoby związane z rodziną królewską, ostateczny plan będzie zależał od stanu zdrowia króla Karola III. – Te święta będą znacznie spokojniejsze niż w zeszłym roku, ale wciąż nie wiadomo, jak bardzo. W przeszłości wszyscy już na tym etapie mieli zaproszenia na konkretne wydarzenia. W tym roku nikt jeszcze nie ma pewności – zdradził znajomy księcia Andrzeja w rozmowie z Daily Beast.

Kate i William mają już jednak własne pomysły na przyszłe święta. Jedna z istotnych zmian dotyczy momentu wręczania prezentów. Obecnie rodzina królewska rozdaje podarunki w Wigilię, zgodnie z europejską tradycją zapoczątkowaną przez królową Wiktorię. Tymczasem w krajach anglosaskich, takich jak Stany Zjednoczone, prezenty zazwyczaj otwiera się dopiero w bożonarodzeniowy poranek.

Kate krytyczna wobec królewskiej tradycji. Będą zmiany

Jak przypomina Daily Mirror, zmarła w 2022 roku królowa Elżbieta II była wielką zwolenniczką tradycyjnych zasad świętowania. Monarchini, znana z głębokiej religijności, uważała, że Boże Narodzenie powinno przede wszystkim koncentrować się na duchowym aspekcie, a nie na materialnych gestach.

Jednakże czasy się zmieniają. Źródła cytowane przez Daily Beast twierdzą, że już w tym roku William i Kate zamierzają pokazać bardziej „rodzinną” stronę świąt, dzieląc się w mediach społecznościowych zdjęciami, które ukazują ich w codziennych sytuacjach – podczas wspólnego oglądania telewizji, jedzenia słodyczy czy relaksu z dziećmi. W przyszłości Kate podobno zamierza przesunąć moment wręczania prezentów na poranek 25 grudnia.

– Kate zawsze uważała przyznawanie prezentów w Wigilię za dziwne. Na pewno pozbędą się tej tradycji, kiedy oficjalnie zaczną kierować sprawami – twierdzi osoba z ich otoczenia.

W dalszej perspektywie książęca para planuje zachować bardziej brytyjski sposób obdarowywania prezentami, ograniczając go do bożonarodzeniowego poranka, zwłaszcza w przypadku swoich dzieci. Reszta rodziny królewskiej natomiast najprawdopodobniej będzie kontynuować dotychczasową tradycję. Co więcej, Kate podobno nie przepada również za zwyczajem wręczania sobie drobnych, humorystycznych upominków, co wcześniej krytykował także książę Harry, określając ten zwyczaj jako „okrutny”.

Rodzinne święta w Anmer Hall

Tak jak lata wstecz, Kate i William najprawdopodobniej zrezygnują z udziału w oficjalnym świątecznym lunchu w Sandringham. Planowany jest bardziej kameralny i swobodny posiłek w ich posiadłości w Anmer Hall. Jest niemal pewne, że decyzja ta zostanie podjęta, jeśli królowa Kamila zaprosi swojego syna z poprzedniego małżeństwa.

William nie ma bowiem najlepszych relacji z Tomem Parkerem Bowlesem, który nigdy dotąd nie spędzał świąt z królewską rodziną.

