Czy papież Franciszek powinien ustąpić ze względu na stan zdrowia? Sondaż zaskakuje

W lutym 2025 roku świat obiegła informacja o jego hospitalizacji w rzymskiej Poliklinice Gemelli. To nie pierwszy raz, gdy papież trafił do szpitala, ale tym razem sytuacja była poważniejsza niż wcześniej – przez ponad pięć tygodni pozostawał pod stałą opieką medyczną, a jego życiu zagrażały dwa poważne kryzysy oddechowe.

Jak przyznali lekarze kliniki Gemelli tuż przed wypisem papieża, kryzysy oddechowe były momentami „zagrażającymi jego życiu”. Po niemal sześciu tygodniach papież powrócił do Watykanu 23 marca, jednak nadal pozostaje w izolacji i nie opuszcza swojego apartamentu w Domu Świętej Marty. Chociaż jego współpracownicy informują o „lekkiej poprawie stanu zdrowia, w tym oddychania i mowy”, to sam papież nadal nie powrócił do pełni sił.

Franciszek wciąż pracuje, choć głównie przy biurku w swoim apartamencie. Codziennie odprawia mszę w prywatnej kaplicy, lecz jego publiczne wystąpienia są ograniczone. Papież nie pojawia się na placu Świętego Piotra, a wierni z całego świata mogą śledzić jedynie lakoniczne komunikaty Watykanu dotyczące jego stanu zdrowia.

Lekarze ostrzegają: rekonwalescencja może potrwać długo

Specjaliści nie mają wątpliwości: sytuacja papieża wymaga czasu, cierpliwości i ograniczenia aktywności. Profesor Matteo Bassetti z genueńskiego szpitala San Martino przestrzega: „Szkody, jakie zostawia tlen w miąższu płucnym mogą być znaczne”, dodając, że choć terapia antybiotykowa przyniosła oczekiwane efekty, to skutki leczenia i długotrwała tlenoterapia mogą się jeszcze długo utrzymywać.

Z kolei profesor Massimo Andreoni z Włoskiego Stowarzyszenia Chorób Zakaźnych i Tropikalnych podkreśla, że „rekonwalescencja papieża będzie długa i skomplikowana”. Mimo to zauważa pozytywne oznaki: „Wskazują one na dalszy postęp i małe kroki naprzód”.

Eksperci są zgodni, że zalecenia lekarzy – obejmujące co najmniej dwa miesiące odpoczynku – powinny być bezwzględnie przestrzegane. Papież, choć pracuje, nie bierze udziału w liturgiach z udziałem wiernych, a jego najbliżsi współpracownicy zachowują ostrożność w udzielaniu informacji o ewentualnym powrocie do pełnej aktywności duszpasterskiej.

Watykan odpowiada na plotki o rezygnacji

Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, został w połowie marca zapytany przez dziennikarzy, czy papież Franciszek rozważa rezygnację z urzędu. Jego odpowiedź była jednoznaczna: „Absolutnie nie”.

Wypowiedź ta miała na celu zdementowanie medialnych spekulacji, które nasiliły się w czasie pobytu papieża w szpitalu.

Nie jest jednak tajemnicą, że w historii Kościoła rezygnacja papieża to temat kontrowersyjny, choć nie bez precedensu. Wciąż żywa pozostaje pamięć o decyzji Benedykta XVI, który w 2013 roku – jako pierwszy papież od prawie 600 lat – ustąpił z urzędu z powodów zdrowotnych.

Sam Franciszek wielokrotnie przyznawał, że Benedykt stworzył nową możliwość działania w sytuacji poważnej choroby lub osłabienia sił. Jednak formalnie papież sprawuje swój urząd „aż do śmierci lub dobrowolnej rezygnacji”.

Co sądzą Polacy? Wyniki sondażu

Debata na temat ewentualnej rezygnacji papieża Franciszka znalazła odzwierciedlenie w opinii publicznej. Najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, że społeczeństwo polskie nie ma jednoznacznego zdania na ten temat.

Aż 45,3 procent respondentów opowiada się za ustąpieniem papieża ze stanowiska w związku z jego stanem zdrowia. Wśród nich 22,6 procent odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 22,7 procent – „raczej tak”.

Z kolei 17,1 procent badanych wyraziło „raczej nie”, a 8,9 procent – „zdecydowanie nie”, co daje łącznie 26 procent przeciwnych rezygnacji papieża. Co ciekawe, aż 28,7 procent respondentów przyznało, że nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie.

Preferencje polityczne mają znaczenie

Podział opinii wśród Polaków jeszcze wyraźniej zaznacza się, gdy przeanalizuje się je pod kątem preferencji politycznych. Wśród wyborców partii rządzącej (KO, Lewica, PSL, Polska 2050) aż 36 procent jest „zdecydowanie za” rezygnacją papieża, a 21 procent „raczej za” – co daje łącznie 57 procent poparcia dla takiego scenariusza.

Wśród zwolenników opozycji (PiS i Konfederacja) sytuacja wygląda odwrotnie. 29 procent „raczej nie” popiera rezygnację, a 13 procent „zdecydowanie nie”, co daje łącznie 42 procent przeciwnych ustąpieniu papieża. Tylko 13 procent opowiada się „zdecydowanie za”, a 23 procent „raczej za”, co stanowi łącznie 36 procent. Co piąty respondent w tej grupie (22 procent) nie ma zdania.

Czy Kościół jest gotów na kolejną abdykację?

Ewentualne ustąpienie papieża to nie tylko kwestia zdrowotna, ale również teologiczna, administracyjna i emocjonalna. Kościół katolicki nadal przetwarza dziedzictwo Benedykta XVI jako „papieża emeryta” – rola, która nie istniała przez wieki.

Jeśli Franciszek zdecydowałby się na podobny krok, stanąłby przed koniecznością określenia roli, jaką pełniłby po rezygnacji, szczególnie w sytuacji, gdy nadal żyją jego poprzednik i on sam – jako dwóch byłych papieży.

Włoski watykanista Andrea Tornielli pisał niedawno, że „Franciszek ma w sobie tyle determinacji i samodyscypliny, że gdyby poczuł, iż nie może sprawować urzędu, sam pierwszy ogłosiłby decyzję o rezygnacji”.

Sam papież w przeszłości mówił w wywiadach, że nie ma nic przeciwko rezygnacji, jeśli uzna, że nie jest już w stanie prowadzić Kościoła z należytą starannością.

