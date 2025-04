Watykan o sytuacji zdrowotnej papieża Franciszka. To się zmieniło od ostatniego razu

Biuro Prasowe Watykanu poinformowało, że stan zdrowia papieża Franciszka uległ niewielkiej poprawie. Chodzi o oddychanie, możliwości motoryczne oraz używanie głosu. Niewielką poprawę potwierdziły przeprowadzone w ostatnich dniach badania krwi. Doszło także do niewielkiej redukcji nadtlenienia. W ciągu dnia tlen podawany jest standardowo, a w nocy w razie potrzeby stosowana jest terapia wysokoprzepływowa – podaje Vatican News.

Ojciec Święty kontynuuje aktywność zawodową i jest w dobrym nastroju. W piątek 4 kwietnia za pośrednictwem transmisji wideo śledził wielkopostne kazanie, które biblista i kaznodzieja Domu Papieskiego o. Roberto Pasolini wygłosił w Auli Pawła V. Z kolei w środę głowa Kościoła katolickiego za pośrednictwem łącza wideo śledziła Mszę św. pod przewodnictwem sekretarza stanu Watykanu kard. Pietro Parolina z okazji 20. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II. Nie było żadnych specjalnych wizyt.

Watykan o stanie zdrowia papieża Franciszka. Nie będzie pisemnych rozważań przed Aniołem Pańskim

Jak podkreślono na razie „jest jeszcze zbyt wcześnie by mówić o planach związanych z obrzędami Wielkiego Tygodnia”. Rozważanie podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę może zostać przekazane w inny sposób niż dotychczas. Do tej pory, odkąd 88-latek trafił do szpitala i przechodzi rekonwalescencję w Domu świętej Marty, miało to miejsce w formie pisemnej. Więcej informacji w tej sprawie ma pojawić się w sobotę.

Z kolei kolejny briefing prasowy w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej zaplanowano na wtorek. Jeśli chodzi o inne aktywności papieża Franciszka, to w piątek skierował do słowackich katolików okolicznościowe przesłanie. Dzień wcześniej napisał natomiast przesłanie do uczestników pielgrzymki zorganizowanej z okazji Roku Świętego przez Międzynarodową Służbę Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej Charis.

Czytaj też:

Watykan opublikował poruszające słowa papieża Franciszka. „Nigdy nie traćcie nadziei”Czytaj też:

Papież Franciszek w szczerym wyznaniu o śmierci. Ujawnił swoją wolę