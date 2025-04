Papież Franciszek zaskoczył wiernych. Poruszające sceny w Watykanie

To pierwszy raz od wielu tygodni, kiedy wierni mogli zobaczyć Ojca Świętego na żywo. Wzruszony tłum zebrał się przed Bazyliką św. Piotra, by przywitać go gorącymi oklaskami. Papież, poruszający się na wózku inwalidzkim, z uśmiechem pozdrowił zgromadzonych. – Szczęśliwej niedzieli dla was wszystkich! – powiedział.

Przypomnijmy, że Franciszek nie pojawiał się publicznie od 23 marca. Wtedy na krótko przemówił do wiernych, opuszczając Poliklinikę Gemelli, gdzie spędził na leczeniu ponad pięć tygodni.

Biuro Prasowe Watykanu poinformowało, że aktualnie stan zdrowia papieża Franciszka uległ niewielkiej poprawie. Chodzi o oddychanie, możliwości motoryczne oraz używanie głosu. Niewielką poprawę potwierdziły przeprowadzone w ostatnich dniach badania krwi. Doszło także do niewielkiej redukcji nadtlenienia. W ciągu dnia tlen podawany jest standardowo, a w nocy w razie potrzeby stosowana jest terapia wysokoprzepływowa – podał Vatican News.

Papież Franciszek wraca do zdrowia. Powoli, ale konsekwentnie

Ojciec Święty wrócił do Domu Świętej Marty (Casa Santa Marta) – swojej rezydencji w Watykanie, która znajduje się w pobliżu bazyliki św. Piotra. Tam kontynuuje leczenie, zgodnie z zaleceniami specjalistów.

To najpoważniejszy kryzys zdrowotny w jego pontyfikacie, który wywołał niepokój wśród wiernych na całym świecie.

Dla wielu katolików jego niespodziewane pojawienie się było emocjonalnym przeżyciem. Papież bowiem wraca do pełnienia swojej misji, choć w ograniczonym zakresie. Jak podkreślono, na razie „jest jeszcze zbyt wcześnie by mówić o planach związanych z obrzędami Wielkiego Tygodnia”.

