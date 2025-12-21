Leon XIV w ostatnią niedzielę Adwentu. Mówił o św. Józefie

Podczas modlitwy Anioł Pański w IV Niedzielę Adwentu papież Leon XIV zachęcił wiernych, aby ostatnie dni oczekiwania na Boże Narodzenie przeżywali w duchu nadziei i przebaczenia. W centrum papieskiego rozważania znalazła się postać św. Józefa, którego Ojciec Święty nazwał „człowiekiem kruchym i omylnym, a jednocześnie odważnym i silnym w wierze”.

Papież przypomniał, że liturgia tej niedzieli kieruje uwagę na Oblubieńca Maryi, określanego przez Ewangelistę Mateusza jako „człowieka sprawiedliwego”. Jak podkreślił Leon XIV, Józef z Nazaretu był nie tylko wierny Prawu, lecz także „osobą bezgranicznie wrażliwą i ludzką”, co ujawniło się jeszcze przed objawieniem mu Bożego planu.

Św. Józef jako człowiek sprawiedliwy. Papież o zaufaniu bez gwarancji

Ojciec Święty specjalną uwagę poświęcił postawie Józefa wobec Maryi, wskazując że nie wybrał on drogi skandalu a „dyskretne i życzliwe rozwiązanie potajemnego oddalenia”. Papież zaznaczył, że taka decyzja świadczyła o głębokim zrozumieniu religijności, której istotą jest miłosierdzie.

– Czystość i szlachetność jego uczuć stają się jednak jeszcze bardziej widoczne, gdy Pan Bóg we śnie objawia mu swój plan zbawienia, wskazując mu nieoczekiwaną rolę, jaką będzie musiał w nim pełnić: być oblubieńcem Dziewicy, Matki Mesjasza – mówił papież. – W tym momencie Józef, w wielkim akcie wiary, porzuca ostatnią ostoję swojego bezpieczeństwa i wyrusza w kierunku przyszłości, która jest już całkowicie w rękach Boga – kontynuował.

Na zakończenie Papież wskazał, że bogobojność, miłość, miłosierdzie i oddanie św. Józefa są wzorem na ostatnie dni Adwentu. Zachęcił wiernych, by „przebaczając, dodając otuchy i dając odrobinę nadziei” przygotowywali serca na spotkanie z Chrystusem, powierzając swoje życie Bożej Opatrzności.

