Polacy zagłosowaliby jeszcze raz na Andrzeja Dudę? Zaskakujący sondaż

Prezydent USA Donald Trump w niedawnym wywiadzie dla NBC News nie wykluczył możliwości ubiegania się o trzecią kadencję. – Wiele osób chce, żebym to zrobił. Ale (...) mówię im, że przed nami jeszcze długa droga. (...) Skupiam się na sprawach bieżących – powiedział Trump.

Dopytywany, czy chciałby kolejnej kadencji w Białym Domu, 45. i 47. prezydent USA stwierdził, że „lubi pracować". Poproszony o doprecyzowanie dodał, że „nie żartuje", ale „jest jeszcze dużo za wcześnie, by o tym myśleć".

Konstytucja USA ogranicza liczbę prezydenckich kadencji do dwóch (każda trwa cztery lata). Jednak, według Trumpa, „istnieją metody, dzięki którym mógłby to zrobić". Pytany, czy chodzi o możliwy scenariusz, że obecny wiceprezydent J.D. Vance będzie ubiegał się o urząd prezydenta, a następnie ustąpi, oddając mu władzę, gospodarz Białego Domu stwierdził, że to jedna z metod, ale „są też inne". Nie doprecyzował jednak jakie.

Dwie prezydenckie kadencje, tyle, że 5-letnie przewiduje polska konstytucja. Pierwszym prezydentem, któremu udało się spędzić w Pałacu Prezydenckim 10 lat był jeden ze współtwórców ustawy zasadniczej Aleksander Kwaśniewski. W wydanych przed dwoma laty wspomnieniach prezydent RP w latach 1995-2005 przyznał, że był namawiany do tego, by doprowadzić do tego, że jego prezydentura trwałaby dłużej niż przewidują przepisy.

– Nie uległem pokusie ani „dobrym” radom, żeby czymkolwiek manipulować – napisał Kwaśniewski. – Byłem wtedy bardzo wysoko w rankingach popularności polityków, ale nie dopuszczałem do siebie takiej myśli. Jerzy Urban napisał, że powinienem zrezygnować z urzędu kilka miesięcy przed końcem drugiej kadencji, wystartować w wyborach do Sejmu, zostać premierem, a potem wziąć udział w wyborach prezydenckich – dodał.

Polacy o trzeciej kadencji Andrzeja Dudy

Motyw możliwego premierostwa pojawia się w spekulacjach dotyczących przyszłości politycznej obecnego prezydenta. Andrzej Duda to drugi po Kwaśniewskim prezydent, który zdołał wywalczyć reelekcję. Jego druga kadencja zakończy się na początku sierpnia br.

Pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost" zapytała Polaków, czy zagłosowali ponownie na Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich, gdyby mógł ubiegać się po raz trzeci o najwyższy urząd w państwie? Aż 61,4 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie". Poparcia obecnemu prezydentowi nie odmówiłoby 27,7 proc. respondentów, a 11 proc. udzieliło odpowiedzi „nie wiem".