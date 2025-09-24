Erdogan i Macron musieli uzbroić się w cierpliwość. Kamery uchwyciły ich reakcje

Nowy Jork bywa zakorkowany i bez hordy polityków z całego świata. Kiedy jednak do miasta zlatują się przywódcy wielu krajów, by spotkać się w siedzibie ONZ, niektóre partie Manhattanu mogą być trudne do pokonania.

USA. Macron i Erdogan stali w korku przez Trumpa

Przekonali się o tym na własnej skórze prezydenci Francji i Turcji, obecni na ostatniej sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Reakcje obu nagrywali zarówno dziennikarze, jak i przechodnie, którzy mieli okazję natknąć się na polityków na przejściu dla pieszych.

Macron ze swoją świtą został zatrzymany już po opuszczeniu siedziby ONZ. W drodze do ambasady Francji w Nowym Jorku musiał zmierzyć się z chaosem komunikacyjnym, który spowodował przejazd kolumny prezydenckiej z Donaldem Trumpem.

Na nagraniu widać, jak zakłopotany nowojorski policjant informuje Macrona o niedogodnościach. – Przykro mi, panie prezydencie, wszystko jest teraz zablokowane, przepraszam – przekazał politykowi. Uśmiechnięty Macron wykorzystał okazję do żartu i od razu zatelefonował do Donalda Trumpa. – No zgadnij, czekam na ulicy, bo wszystko jest dla ciebie zablokowane – śmiał się z telefonem przy uchu.

Dopiero po kilkunastu minutach ulicę częściowo odblokowano. Macron musiał jednak iść pieszo. Kontynuował rozmowę z Trumpem, a później robił sobie zdjęcia i wdawał się w rozmowy z przechodniami.

Erdogan i jego świta zablokowani przez konwój Trumpa

W podobnej sytuacji znalazł się także prezydent Turcji. Recep Tayyip Erdogan w otoczeniu dużej grupy współpracowników i ochroniarzy także przemierzał nowojorskie ulice pieszo. W jednym momencie jego drogę zablokowały jednak bramki ustawione przez policję.

Jak się okazało, i w tym wypadku wymuszony postój był wynikiem przejazdu kolumny z Donaldem Trumpem. Erdogan był wyraźnie niezadowolony z całego zdarzenia i prosił swoich ochroniarzy o wyjaśnienia. Na nagraniach widać, jak członkowie tureckiej grupy spierają się z policją, próbując nawet przesunąć barykadę.

Trzeba przyznać, że ochroniarze obu prezydentów zostali postawieni w niełatwej sytuacji. Zatrzymanie grupy z VIP-em na ulicy to niebezpieczna sytuacja, otwierająca wiele możliwości dla potencjalnych agresorów. Zwłaszcza, że obaj politycy mają wielu przeciwników, a podczas samego szczytu ONZ z pewnością zdobyli kolejnych. W USA Macron ogłosił uznanie niepodległości Palestyny, a Erdogan na forum ONZ oskarżył Izrael o zbrodnię ludobójstwa w Strefie Gazy.

