Jej walkę z nowotworem śledziły miliony. Nie żyje Zuza Beine

W poniedziałek 22 września zmarła Zuza Beine. 14-latka przez 11 lat swojego życia zmagała się z nieuleczalną chorobą nowotworową. Zdiagnozowano u niej ostrą białaczkę szpikową (AML), którą pokonała pięć razy. Choroba atakuje szpik kostny, a organizm doświadcza niedoboru zdrowych czerwonych krwinek, które mogą pomóc odeprzeć infekcję.

Zuza Beine nie żyje. Pierwszy nawrót choroby miała w wieku ośmiu lat, co jest rzadkością

Pierwszy nawrót choroby dziewczynka miała w wieku ośmiu lat, co jest rzadkością w tym wieku. Amerykanka przeszła wiele terapii, miała również trzy przeszczepy szpiku kostnego. Nastolatka dokumentowała walkę z rakiem i rutynę dnia codziennego w mediach społecznościowych.

Kilka dni przed śmiercią Zuza Beine opublikowała film, w którym relacjonowała, że „ciągle bierze leki przeciwbólowe, ponieważ jej ciało bardzo ją boli”. Kolejnego dnia dodała, że „nie może chodzić”. Dzień przed śmiercią w nagraniu podkreśliła swoją wdzięczność za „drobne rzeczy, które wiele osób uważa za oczywiste”. W połowie września chwaliła się za to postępami w leczeniu i poprawie stanu jej szpiku kostnego.

Przez 11 lat walczyła z ostrą białaczką szpikową. Jej matka: To praktycznie bezprecedensowe

Jej matka dr Dagmara Beine, lekarz medycyny ratunkowej, w rozmowie z ABC News skomentowała, że przeżycie ostrej białaczki szpikowej przez tak wiele lat „jest praktycznie bezprecedensowe”. – Chciała pokazać, jak można jednocześnie cieszyć się radością i znosić cierpienie. Chciała pokazać zdrowym dzieciom, jak wielkie szczęście mają, posiadając to, o co ona tak ciężko walczyła – oceniła kobieta.

Bliscy Zuzy Beine informując o jej śmierci zaznaczyli, że „zamiast kwiatów chciałaby, aby wszelkie darowizny zostały przekazane żonie i dzieciom jej niedawno zmarłego wuja”. Przyczyna jego śmierci nie została jednak podana.