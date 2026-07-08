Samolot zaginął u wybrzeży Pakistanu. Trwają poszukiwania załogi

O zaginięciu samolotu Pakistańczycy poinformowali m.in. za pośrednictwem Facebooka. Pakistan Airports Authority przekazały, że we wtorek 7 lipca o godzinie 21:18 czasu lokalnego Boeing 737 zgłosił awarię systemu nawigacyjnego. 27-letnia maszyna należała do linii lotniczych K2 Airways.

Pakistan. Zaginął samolot transportowy

Zaginiony samolot leciał z Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do Karaczi w Pakistanie. Miejscowa kontrola ruchu lotniczego podjęła próbę naprowadzenia maszyny, ale po trzech minutach systemy radarowe poinformowały o gwałtownym obniżaniu wysokości ruchu. Z opublikowanego komunikatu wynika, że łączność stracono w odległości około 250 kilometrów na zachód od Karaczi.

Portal Flightradar24, w oparciu o wstępne dane, napisał o możliwej katastrofie na Morzu Arabskim. Dziennikarze Geo News zauważali z kolei, że zniknięcie maszyny z radarów nastąpiło w pobliżu Ormary w pakistańskim Beludżystanie. Z dokumentów wynika, że na pokładzie samolotu znajdowało się 5 członków załogi. Airports Authority w swoim komunikacie informowała o rozpoczęciu operacji poszukiwawczo-ratunkowej na morzu.

Zaginął samolot, lecący do Karaczi. Trwają poszukiwania

„Cały czas gorąco modlimy się o bezpieczeństwo naszych kolegów” – przekazały w środę 8 lipca prywatne linie lotnicze cargo K2 Airways. Firma zapewniła, że w pełni współpracuje z Airports Authority oraz innymi agencjami rządowymi w Pakistanie.

Warto odnotować, że ostatnie poważne zdarzenie lotnicze w Pakistanie odnotowano w 2020 roku. Samolot pasażerski Pakistan International Airlines rozbił się wówczas podczas podejścia do lądowania na lotnisku w Karaczi. Na pokładzie znajdowało się wówczas 99 osób: 91 pasażerów i ośmiu członków załogi. Ocalały tylko dwie osoby.

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