Wypadek autokaru z Polakami w Turcji. Dwie osoby nie żyją

Do tragicznego wypadku doszło w piątek 9 października około godz. 14.30 czasu lokalnego na autostradzie Aydın–Izmir w zachodniej Turcji. Autokar polskiego biura podróży przewoził turystów z lotniska w Izmirze w kierunku miejscowości Didim.

Według wstępnych ustaleń pojazd z Polakami zderzył się z minibusem, który miał włączać się do ruchu z pasa awaryjnego. Tureckie media podają, że po zderzeniu oba pojazdy przebiły bariery i wypadły z drogi na zalesiony teren. Dokładny przebieg zdarzenia nadal jest wyjaśniany.

Dwie osoby zginęły. Polacy zostali ranni

Śmierć poniosły dwie osoby podróżujące minibusem. Jak poinformowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, żadna z ofiar nie była obywatelem Polski.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał Polskiemu Radiu, że w autokarze poszkodowanych zostało siedmioro polskich turystów. Jedna osoba doznała złamania nogi i pozostała w szpitalu. Pozostali uczestnicy wyjazdu zostali objęci opieką organizatora i pozostają w kontakcie z polskim konsulem.

Tureckie media informowały wcześniej o dziewięciu osobach przewiezionych do szpitali. Ich obrażenia miały nie zagrażać życiu. Rozbieżność może wynikać z późniejszego wypisania części poszkodowanych po przeprowadzeniu badań.

Turecka prokuratura wszczęła postępowanie mające wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.

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