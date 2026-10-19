Rodzi się sojusz przeciwko Europie. „Rosja nie jest już najsłabszym ogniwem”

Po raz kolejny piekło zamarzło. Mowa o piekle pogmatwanych relacji USA z Europą, w których Donald Trump kompletnie przestał się szczypać. Wyciąganie Rosji z budowanej z niemałym trudem izolacji w sytuacji, gdy Moskwa nasila ataki na Europę, to dla nas na Starym Kontynencie jasny sygnał, że wielki brat zza oceanu nie jest już po naszej stronie.

Dla Europy to problem znacznie większy niż dla Ukrainy. Groźba odcięcia Kijowa od amerykańskich danych wywiadowczych to realny cios dla ukraińskich zdolności wojskowych. Z drugiej jednak strony Ukraińcy mają w takiej sytuacji szansę kompletnie zerwać się ze smyczy nakładanej im przez Amerykanów jeszcze od czasów prezydentury Joe Bidena.

Skoro USA umywają ręce od pomocy Ukrainie, to co stoi na przeszkodzie, żeby zacząć wreszcie walić we wszystko, co się w Rosji rusza? Prezydent Zełenski już zapowiedział, że nie będzie słuchał amerykańskich zakazów dotyczących atakowania rosyjskich rafinerii.

Hulaj dusza, piekła nie ma

Ta maksyma zastosowana przez Donalda Trumpa w relacjach z Moskwą i podjęta ochoczo przez Kijów jeszcze odbije się Amerykanom czkawką. Najbardziej jednak straci na tym Europa, zmagająca się ciągle z własnymi rozterkami, dotyczącymi tego, jak bardzo się zbroić na wypadek wojny z Rosją. Skoro Trump chce kupować rosyjskie paliwa i wiązać amerykański interes narodowy z Moskwą, to czy jakikolwiek parasol ochronny USA nad Europa jeszcze w ogóle obowiązuje?

Nie chodzi przecież o to, że Rosjanie tego diesla nie mają, bo Ukraińcy porozwalali im rafinerie tak, że brakuje im ropy na własne potrzeby. Dobrze poinformowani twierdzą, że Rosja w tym paliwowym kryzysie wspomaga się paliwami z Iranu, więc byłoby zabawne, gdyby na koniec trafiły one do USA, by ratować Trumpa i jego republikanów przed widmem klęski w wyborach połówkowych i utratą kontroli nad Kongresem.