Gwiazda betlejemska przez cały rok? To możliwe dzięki odpowiedniej pielęgnacji

Gwiazda betlejemska przybyła do Europy z Ameryki Południowej i dzięki charakterystycznym, najczęściej czerwonym, przykwiatkom na stałe wpisała się w świąteczny krajobraz. Choć roślina ta kojarzy nam się sezonowo, nie ma żadnych przeszkód ku temu, żeby towarzyszyła nam dłużej – podkreśla w przesłanym PAP komunikacie prasowym dr hab. Ewa Skutnik ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad.

Warto mieć to na uwadze już w chwili zakupu. Jak twierdzi ekspertka, lepiej kupić poinsecję w kwiaciarni, gdzie miała mniejsze szanse przemarznąć niż na targu. Z tego samego powodu unikajmy kwiatów, które stały przy drzwiach lub w przeciągu. "Gwiazdy betlejemskie lubią ciepło, a przeciąg czy zimne powietrze mogą je trwale uszkodzić. Taka roślina po przyniesieniu do domu zacznie gubić liście i szybko zmarnieje" – tłumaczy dr Skutnik.

Kiedy już poinsecja dotrze do naszego domu, powinna zostać umieszczona w jasnym i ciepłym miejscu. Optymalna dla niej temperatura pomieszczenia to 18-20 stopni Celsjusza. "Najlepiej postawić kwiat na oknie tak, aby miał dostęp do światła dziennego. Jeśli jednak chcemy wietrzyć mieszkanie, to lepiej przestawić go gdzieś, gdzie nie będzie narażony na działanie wiatru" – czytamy w komunikacie SGGW.

Co ciekawe, poinsecja lepiej radzi sobie z przesuszeniem niż ze zbyt dużą ilością wody. Jeśli kwiat jest okazały, wystarczy podlać go niewielką ilością wody raz na 3-4 dni, ale mała poinsecja może potrzebować nawet codziennego nawadniania. "Nie należy jednak podlewać rośliny, póki bryła korzeniowa jest jeszcze delikatnie wilgotna" – ostrzega dr Skutnik. – "Po podlaniu natomiast najlepiej poczekać 20 minut, a wodę, która zebrała się w tym czasie na spodku czy podstawce, wylać" – dodaje.

Gwiazda betlejemska zaczyna przekwitać pod koniec lutego. Zamiast ją jednak wyrzucać, można zadbać o to, aby zakwitła w kolejnym roku. Należy przenieść ją w chłodniejsze miejsce, przyciąć pędy i nie podlewać. Po pewnym czasie roślina wypuści nowe pędy. Gdy zaczną rosnąć, trzeba znów zacząć regularne podlewanie i nawożenie poinsecji.

Jeśli chcemy, aby nasza gwiazda betlejemska ponownie zakwitła na Boże Narodzenie, jesienią powinniśmy sztucznie skrócić jej dzień: zaciemniając pomieszczenie, w którym się znajduje, albo przykrywając ją tkaniną. Po dwóch miesiącach możemy ją odkryć i regularnie, co dwa tygodnie, nawozić. Istnieje wówczas duża szansa, że roślina zakwitnie na kolejne święta.